Hakkari, Van ve Hatay sınırında kaçak sigara ve av tüfeği ele geçirildi - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari, Van ve Hatay sınırında 19 bin 220 paket kaçak sigarayla 24 av tüfeğinin ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hudut kartallarımız sınırlarımızda kaçakçılara göz açtırmıyor. Hakkari, Van ve Hatay hudut hatlarında, 24 adet av tüfeği ile 19 bin 220 paket sigara ele geçirildi." ifadelerine yer verildi.