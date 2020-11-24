Hudut Kartalları kaçakçılara göz açtırmıyor - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sınırları koruyan ve gözetleyen Hudut Kartalları'nın düzenlediği operasyonlar neticesine çok sayıda kaçak maddeye el konulduğunu açıkladı.

Hudut Kartalları, sınırların güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat kesintisiz olarak sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından operasyon hakkında yapılan açıklamaya göre; Hakkari, Van, Ağrı, Hatay ve Şanlıurfa hudut hatlarında arama ve tarama faaliyetleri gerçekleştirildi. Bu faaliyetler kapsamında; 203 adet kurusıkı tabanca, 7 bin 200 adet kurusıkı tabanca mermisi, 4 adet av tüfeği, 19 adet av tüfeği fişeği, 812 gram toz esrar, 630 gram kubar esrar ve 22 bin 190 paket kaçak sigara ele geçirildi.

(Utku Şimşek/İHA)