"Hudut kartalları" kaçakçılığa göz açtırmadı - Son Dakika

Van, Hakkari, Hatay ve Iğdır hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 24 bin 173 paket sigara ile 114 kilo 862 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, kaçakçılara göz açtırmayan hudut kartallarının sınırların güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerine kesintisiz devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, "Son olarak Van, Hakkari, Hatay ve Iğdır hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 24 bin 173 paket sigara, 114 kilo 862 gram uyuşturucu madde ele geçirildi." ifadesine yer verildi.