Son Dakika Haberleri: Hudut Kartalları" Sınırda Kuş Uçurtmuyor

Hudut Kartalları" Sınırda Kuş Uçurtmuyor

1 saat önce

Edirne'de gözünü sınırdan ayırmayan Mehmetçik, yasa dışı geçişe set oluyor.

Hudut Kartalları
CİHAN DEMİRCİ - Edirne'de gözünü sınırdan ayırmayan Mehmetçik, yasa dışı geçişe set oluyor.

İç savaş, ekonomik sorunlar gibi çeşitli nedenlerle ülkelerinden ayrılan ve umudu Avrupa ülkelerde gören yüz binlerce düzensiz göçmen, kaçak geçiş rotası olarak Yunanistan ve Bulgaristan'a komşu Edirne'yi sıkça kullanıyor.

Anlaştıkları göçmen kaçakçılarının, sınır köylerine kadar getirdikleri düzensiz göçmenler, Yunanistan'la doğal sınır Meriç Nehri'nin sığ aktığı yerlerden kaçmak için uygun zamanı bekliyor.

Genelde gece ya da sabaha karşı sınırı aşmaya çalışan düzensiz göçmenlere, 24 saat gözünü kırpmadan hududu bekleyen Mehmetçik set oluyor.

"Hudut kartalları" olarak da anılan 54. Mekanize Piyade Tugayına bağlı hudut askerleri, sınırın pek çok noktasında adeta gece-gündüz kuş uçurtmuyor.

Fiziki devriyenin yanı sıra teknolojinin en son sürüm ürünleriyle sınırı kontrol eden Mehmetçik, geçen yıl 18 bin 176 bin düzensiz göçmene "dur" dedi.

Yakalanan düzensiz göçmen sayısı her yıl artıyor

Kaçak geçişlerin artması sonucunda, yakalanan düzensiz göçmen sayısında da her yıl artış yaşanıyor.

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı askerlerince yakalanan, yıllara göre düzensiz göçmen sayısı şöyle:

Yıl Yakalanan düzensiz göçmen
2015 4 bin 133
2016 6 bin 124
2017 15 bin 224
2018 18 bin 176
Hudut birlikleri, bu yılın ilk iki ayında ise Edirne'den Avrupa'ya geçmeye çalışan 2 bin 300 düzensiz göçmenin yasa dışı geçişini önledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:33 Kaynak: AA

Meriç Nehri, Avrupa, Edirne, Güncel
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