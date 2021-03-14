Hudut Kartalları sınırda kuş uçurtmuyor - Son Dakika

Hudut Kartalları sınırda kuş uçurtmuyor
14.03.2021 12:43
Suriye sınırında bulunan Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan düzensiz göçmenler yakalanarak sınır dışı ediliyor.
Suriye sınırında bulunan Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan düzensiz göçmenler yakalanarak sınır dışı ediliyor.
Kilis'te konuşulu bulunan 1'inci Hudut Alay Komutanlığı sorumluluk alanından Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalanan düzensiz göçmenler sınır dışı ediliyor. 1'inci Hudut Alay Komutanlığına bağlı 2 ile 3'üncü Hudut Tabur Komutanlığı sorumluluk alanında Suriye'den Türkiye'ye geçerken yakalanan düzeniz göçmenler, işlemlerinin ardından Göç İdaresi tarafından sınır dışı ediliyor. Son olarak, 4 kişilik bir gurup sınır devrileri tarafından yakalandı. Türkiye- Suriye sınır hattında son teknolojik imkanların kullanıldığı yasa dışı geçişleri, izin verilmediği öğrenildi. - KİLİS
Son Dakika Yangında annesini kaybeden minik Okay ölümle savaşıyor! Uyandığında ilk sözü "anne" oldu Ünlü iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu'nun karıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına mektup: Mücadelemiz henüz bitmedi, el birliği içinde çalışmamız gerekiyor Ankara'da mağara baskını! Defineciler suçüstü yakalandı Boşanmasını davul zurna çaldırıp kutlayan kadın, eski eşinin paylaşımı sonrası uzaklaştırma kararı aldırdı Boğaz manzaralı otelde yapılan eğlenceye baskın! Ceza yiyenler sinirlerini gazetecilerden çıkardı Trafik kazasında hayatını kaybeden Karahan Çantay'ın sevgilisi ortaya çıktı Bursa'da 22 aracı biçen ve 4 kişinin ölümüne neden olan tırın sürücüsü tutuklandı