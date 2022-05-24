Hudut Kartalları Van sınırında 72 kilo 457 gram eroin ele geçirdi - Son Dakika
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Hudut Kartalları Van sınırında 72 kilo 457 gram eroin ele geçirdi

24.05.2022 12:33
Hudut Kartalları Van sınırında 72 kilo 457 gram eroin ele geçirdi

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Van hudut hattında gerçekleştirilen keşif, gözetleme ve devriye faaliyetleri neticesinde 72 kilo 457 gram eroin ele geçirildiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Van hudut hattında gerçekleştirilen keşif, gözetleme ve devriye faaliyetleri neticesinde 72 kilo 457 gram eroin ele geçirildiği açıklandı.

Konu hakkında Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Hudut Kartallarımız görevinin başında. Keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat aralıksız sürdüren Hudut Kartallarımız, Van hudut hattında 72.457 gram eroin ele geçirdi" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanlığı, Milli, Eroin, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hudut Kartalları Van sınırında 72 kilo 457 gram eroin ele geçirdi - Son Dakika


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