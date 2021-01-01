Hudut kartalları yeni yıla görevleri başında girdi - Son Dakika

Hudut kartalları yeni yıla görevleri başında girdi

01.01.2021 00:55

Hudut kartalları yeni yıla görevleri başında girdi Mehmetçikten evde kalın çağrısı Hatay'ın Yayladağı İlçesinde bulunan 21. HAWK Batarya Komutanlığı'nda görev yapan askerler yılbaşına görevlerinin başında girdi.

Hudut kartalları yeni yıla görevleri başında girdi

Mehmetçikten evde kalın çağrısı

HATAY - Hatay'ın Yayladağı İlçesinde bulunan 21. HAWK Batarya Komutanlığı'nda görev yapan askerler yılbaşına görevlerinin başında girdi.

Hatay'ın Yayladağı'nda Suriye sınırında bulunan 21. HAWK Batarya Komutanlığı'nda görev yapan askerler yeni yıla görevleri başında girdi. Hava savunma sistemleri ile donanımlı birlikte sınır takibi yapan askerler, yeni yıla vatan görevlerini yerine getirerek girdi. Diğer yandan sınır hattında 24 saat kule nöbeti tutan askerler, hem terörle mücadelede, hem de sınırımızın güvenliği için elleri tetikte bekliyor.

21. HAWK Batarya Komutanı üsteğmen Onur Acar Türk Milleti'nin yeni yılını kutlayarak "birliğimiz, ülkenin bölünmez bütünlüğünü milletin huzur ve güvenliğini sağlamak bilinci ile görev yapmaktadır. Bu zor coğrafya ve bu zor iklim şartlarında 21. HAWK Batarya Komutanlığı olarak icra ettiğimiz bu zorlu görevi, haklı onur ve gururunu yaşamaktayız. Başta şehit ailelerimizin ve gazilerimizin olmak üzere Türk Milleti'nin yeni yılını kutlar, mutluluk ve huzur dileriz" dedi.

Gözetleme kulesinde nöbet tutan ve teknolojik cihazlarla sınırın diğer yakasını takip eden nöbetçi askerlerin yeni yılını askerler görev başında iken ilk olarak 21. HAWK Batarya Komutanı Onur Acar kutladı.

Görevini tamamlayan Aykut Çolak, yeni yılın ilk saatlerinde annesini arayarak, yeni yılını kutladı. Annesi ile arasında duygusal bir konuşma geçen Aykut Çolak, vatan için hizmet etmenin gururunu yaşadığını söyledi.

Hudut kartalları yeni yıla görevleri başında girdi
Hudut kartalları yeni yıla görevleri başında girdi
Hudut kartalları yeni yıla görevleri başında girdi
Hudut kartalları yeni yıla görevleri başında girdi
Hudut kartalları yeni yıla görevleri başında girdi
Hudut kartalları yeni yıla görevleri başında girdi
Hudut kartalları yeni yıla görevleri başında girdi
Hudut kartalları yeni yıla görevleri başında girdi
Hudut kartalları yeni yıla görevleri başında girdi
Hudut kartalları yeni yıla görevleri başında girdi

Yayladağı, Suriye, Vatan, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hudut kartalları yeni yıla görevleri başında girdi - Son Dakika


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