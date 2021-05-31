Hudut kartallarımızın sınırlarımızdaki keşif, gözetleme ve devriye faaliyetleri kesintisiz sürüyor. Son olarak Hatay, Van, Hakkari ve Iğdır hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde;
55 kilo 471 gram uyuşturucu madde,
15 bin 775 paket sigara,
239 kg uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde,
31 kilo 988 gram gümüş,
Muhtelif tıbbi malzeme ele geçirildi.
Kaynak: Habermetre
Son Dakika › Toplum › Hudut Kartallarımız Arama-Tarama Faaliyetleriyle Kaçakçılara Geçit Vermiyor - Son Dakika