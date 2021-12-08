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Hudut kartallarından dosta güven düşmana korku - Son Dakika

Hudut kartallarından dosta güven düşmana korku

08.12.2021 10:18

Hudut kartallarından dosta güven düşmana korku 'Tatbikat' anonsuyla harekete geçen Dağlıca'nın kahramanları, kısa sürede hedefleri yok etti Bir zamanlar verdiği şehitlerle ismi bilinen Dağlıca Taburu, artık teröristlere nefes aldırtmıyor Bir zamanlar teröristlerin gruplar halinde geçiş...

Hudut kartallarından dosta güven düşmana korku

'Tatbikat' anonsuyla harekete geçen Dağlıca'nın kahramanları, kısa sürede hedefleri yok etti

Bir zamanlar verdiği şehitlerle ismi bilinen Dağlıca Taburu, artık teröristlere nefes aldırtmıyor

Bir zamanlar teröristlerin gruplar halinde geçiş yaptığı Dağlıca bölgesi, yürütülen başarılı operasyonlar sonucu en güvenli günlerini yaşıyor

HAKKARİ - Türkiye'de 2 tabur komutanıyla birlikte en fazla şehidin verildiği askeri birlik olan Dağlıca Hudut Taburu; kale gibi binası, son teknolojik silah ve ekipmanların yanı sıra çevresinde kurulan üs bölgeleriyle artık teröristlere nefes aldırtmıyor.

Bir zamanlar teröristlerin gruplar halinde geçiş yaptığı Dağlıca bölgesi, yürütülen başarılı operasyonlar sonucu en güvenli günlerini yaşıyor. Geçmiş yıllarda binlerce teröristin içtima için bir araya geldiği Oramar Dağı başta olmak üzere Gevena Kurki, Şikefte ve Keri Tepe gibi hakim bölgelerdeki üs bölgeleri sayesinde artık sınırda kuş uçurtulmuyor. Teröristlerin Türkiye'ye geçiş güzergahlarını kapatan hudut kartalları, yaz kış demeden görevini yerine getiriyor.

" Eller tetikte gözler sınırda"

Dik yamaçlı dağların arasında kurulan ve sürekli insansız hava araçlarının görev aldığı Dağlıca Taburu ve çevresindeki hakim noktalara kurulan üs bölgeleri, teknolojik silah ve ekipmanlarla korunuyor. Tüm terör örgütlerine karşı Türk milletinin sevgisi, güveni ve duasından aldığı güç ve 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla görevini yapan hudut kartalları, sürekli elleri tetikte, gözleri sınırda bekliyor. Her zaman göreve hazır olan hudut kartalları, telsizden yapılan 'tatbikat' anonsuyla kısa sürede hedefleri ateş altına aldı. Tatbikat gereği yapılan roket saldırısına anında makineli tüfekler ve ağır silahlarla karşılık veren Dağlıca kahramanları, belirlenen hedefi yok etti. Sınırın emin ellerde olduğunu yaptıkları tatbikatla gösteren kahramanlar, artık sınırda kuş uçurtmuyor.

"40 gün içinde iki tabur komutanı şehit oldu"

Şehit Kurmay Yarbay İlker Çelikcan Hudut Tabur Merkezi ismi verilen Dağlıca Taburu, bir zamanlar verdiği şehitlerle Türkiye'nin gündemine gelmişti. Bugüne kadar 32 şehit veren tabur, Irak'ın kuzeyinde bulunan Avaşin-Basyan bölgesindeki teröristlerin ülkeye geçişi önünde set görevi görüyor. 7 Eylül 2015 Dağlıca saldırısı olarak kayıtlara geçen hain saldırıda, Dağlıca- Yüksekova karayolunun ulaşıma açılması maksadıyla yürütülen operasyonda, PKK'lı teröristlerce yol kenarına yerleştirilen el yapımı patlayıcıların patlatılması ve kurulan pusu sonucu 16 asker şehit düşmüştü. Şehit düşen askerler arasında yer alan ve teröristlerle uzun süre çatışan Tabur Komutanı Yarbay İlker Çelikcan'ın adı da artık taburda yaşatılıyor. 17 Ekim 2015 tarihinde ise devam eden operasyonlarda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada Yarbay İlker Çelikcan'ın yerine atanan Yarbay İhsan Ejdar, beraberindeki iki astsubayla birlikte şehit düşmüştü. Dağlıca Taburu'nun en fazla şehit verdiği ikinci hain saldırı ise 21 Ekim 2007 tarihinde yaşandı. Irak'ın kuzeyinden sınırı geçen yaklaşık 150-200 kişilik teröristin saldırısı sonucu 12 asker şehit düşerken, yapılan takip sonucu onlarca terörist ise etkisiz hale getirilmişti.

Hudut kartalları, ASELSAN tarafından üretilen yerli ve milli silahlar ile teknolojiden faydalanarak 7 gün 24 saat esasıyla görev yapıyor. Kaleyi andıran tabur, bünyesindeki askerlere her türlü sosyal ve sportif olanakları da sunuyor. Teröristlerin ülke topraklarına geçişlerinin engellenmesi için görevini sürdüren hudut kartalları, yaptıkları tatbikatlarla da göz dolduruyor.

Hudut kartallarından dosta güven düşmana korku
Hudut kartallarından dosta güven düşmana korku
Hudut kartallarından dosta güven düşmana korku
Hudut kartallarından dosta güven düşmana korku
Hudut kartallarından dosta güven düşmana korku
Hudut kartallarından dosta güven düşmana korku
Hudut kartallarından dosta güven düşmana korku
Hudut kartallarından dosta güven düşmana korku
Hudut kartallarından dosta güven düşmana korku
Hudut kartallarından dosta güven düşmana korku
Hudut kartallarından dosta güven düşmana korku
Hudut kartallarından dosta güven düşmana korku
Hudut kartallarından dosta güven düşmana korku

Türkiye, Dağlıca, Şehit, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hudut kartallarından dosta güven düşmana korku - Son Dakika


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