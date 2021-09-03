Üye Girişi
"Hudut namustur" pankartı asan gencin itirafı: Bana bu pankartı İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu astırdı - Son Dakika

"Hudut namustur" pankartı asan gencin itirafı: Bana bu pankartı İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu astırdı

03.09.2021 12:03

Ülkemizdeki mültecileri protesto etmek için İstanbul'da "Hudut namustur" yazılı pankartlar asıldı. Bu afişleri asan gençlerden biri olan Ahmet Çakmak, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir video yayınladı. Şahsın, "Bana bu pankartı İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu astırdı. Yanındakiler para ve başka şeyler vadettiler." sözleri sonrası Kavuncu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Ülkemizdeki mültecileri ve daha fazla göçmen gelme ihtimalini protesto eden gençler, geçtiğimiz günlerde pankartlı bir eyleme imza atmıştı. İstanbul'un çeşitli noktalarına, "Hudut Namustur" yazılı pankart astıktan sonra gözaltına alınan 6 üniversiteli genç, yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılmıştı.

"BUĞRA KAVUNCU ASTIRDI"

O gençlerden biri Ahmet Çakmak, Twitter hesabından konuyla ilgili bir video yayınladı. O pankartı kendisine İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun astırdığını iddia eden Çakmak, Kavuncu'nun yanındaki kişilerin kendisine para ve başka şeyler vadettiğini öne sürdü. Genç adam, "Olaylar büyüyünce kullanıldığımı fark ettim. Ve kullanılmaktan pişman olduğum için bu videoyu çekiyorum." ifadelerini kullandı.

'Hudut namustur' pankartı asan gençten bomba itiraf: Buğra Kavuncu istedi, kullanıldığımı fark ettim
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu

KISA SÜREDE TT OLDU

Bu video sonrasında sosyal medya kullanıcıları Buğra Kavuncu'ya tepki gösterdi. Yorumlarda Kavuncu'nun en kısa zamanda bir açıklama yapması gerektiği belirtilirken; İYİ Parti'li isim Twitter'da TT oldu.

Hudut namustur pankartı asan gencin itirafı: Bana bu pankartı İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu astırdı

Buğra Kavuncu, İYİ Parti, Protesto, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Hudut namustur' pankartı asan gencin itirafı: Bana bu pankartı İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu astırdı - Son Dakika


YORUMLAR (3)
500

Son Dakika

24 suçtan aranan FETÖ firarisi, İstanbul Havalimanı'nda yakalandı 12:28 24 suçtan aranan FETÖ firarisi, İstanbul Havalimanı'nda yakalandı CHP'den başörtülü kadın hakkında söyledikleri tepki çeken Tanju Özcan'la ilgili ilk açıklama: Kabul etmemiz mümkün değildir 12:17 CHP'den başörtülü kadın hakkında söyledikleri tepki çeken Tanju Özcan'la ilgili ilk açıklama: Kabul etmemiz mümkün değildir Rize'deki hastaneler alarm verdi! Artan koronavirüs vakaları yeni yoğun bakım üniteleri açtırıyor 12:03 Rize'deki hastaneler alarm verdi! Artan koronavirüs vakaları yeni yoğun bakım üniteleri açtırıyor
111 golle milli takımlar tarihinin en golcüsü olan Cristiano Ronaldo, Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi 11:58 111 golle milli takımlar tarihinin en golcüsü olan Cristiano Ronaldo, Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi Taliban'ın silahlı geçit töreni, devlet televizyonunda yayınlandı 11:41 Taliban'ın silahlı geçit töreni, devlet televizyonunda yayınlandı Tarlada çalışan genç kız, tam burslu tıp fakültesini kazandı 11:11 Tarlada çalışan genç kız, tam burslu tıp fakültesini kazandı
Gelen su faturası mahalleliyi isyan ettirdi: Evimizde hamam çalıştırmıyoruz 11:03 Gelen su faturası mahalleliyi isyan ettirdi: Evimizde hamam çalıştırmıyoruz Son dakika! Kendini pencereden atıp intihar etmeye çalışan genç kız: Bunlar örgüt, beni satmaya çalıştılar 10:42 Son dakika! Kendini pencereden atıp intihar etmeye çalışan genç kız: Bunlar örgüt, beni satmaya çalıştılar

Son Dakika Haberleri
12:30 Kasık bölgesinde şırınga saplı erkek cesedi bulundu
12:24 Türk bayrağa sarılı halde ablasının düğüne gelen asker, herkesi duygulandırdı
12:16 CHP'den başörtülü kadın hakkında söyledikleri tepki çeken Tanju Özcan'la ilgili ilk açıklama: Kabul etmemiz mümkün değildir
12:13 27 bıçak darbesi ile öldürülen 16 yaşındaki Yağmur, Kurban Bayramı'nda katilin elini öpmüş
12:03 "Hudut namustur" pankartı asan gencin itirafı: Bana bu pankartı İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu astırdı
12:01 Son Dakika: 20 bin öğretmenin atamasını gerçekleşti! Cumhurbaşkanı Erdoğan törende: Okulları açık tutmakta kararlıyız
11:58 111 golle milli takımlar tarihinin en golcüsü olan Cristiano Ronaldo, Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi
11:44 Müge Anlı'yı isyan ettiren olay! 21 yaşındaki kız, 60 yaşındaki öğretmeniyle evlendi
11:40 Vitor Pereira'dan özel karşılama! Sarı-Lacivertli takımın yeni transferleri ilk kez antrenmana çıktı
11:24 Ronaldo'dan, Edinson Cavani'ye teşekkür! Fedakarlık yaparak 7 numarayı teslim etti
Kasık bölgesinde şırınga saplı erkek cesedi bulundu Kasık bölgesinde şırınga saplı erkek cesedi bulundu         
12:31
Türk bayrağa sarılı halde ablasının düğüne gelen asker, herkesi duygulandırdı Türk bayrağa sarılı halde ablasının düğüne gelen asker, herkesi duygulandırdı         
12:24
27 bıçak darbesi ile öldürülen 16 yaşındaki Yağmur, Kurban Bayramı'nda katilin elini öpmüş 27 bıçak darbesi ile öldürülen 16 yaşındaki Yağmur, Kurban Bayramı'nda katilin elini öpmüş         
12:14
Son Dakika: 20 bin öğretmenin atamasını gerçekleşti! Cumhurbaşkanı Erdoğan törende: Okulları açık tutmakta kararlıyız Son Dakika: 20 bin öğretmenin atamasını gerçekleşti! Cumhurbaşkanı Erdoğan törende: Okulları açık tutmakta kararlıyız         
12:01
Müge Anlı'yı isyan ettiren olay! 21 yaşındaki kız, 60 yaşındaki öğretmeniyle evlendi Müge Anlı'yı isyan ettiren olay! 21 yaşındaki kız, 60 yaşındaki öğretmeniyle evlendi         
11:45
Ronaldo'dan, Edinson Cavani'ye teşekkür! Fedakarlık yaparak 7 numarayı teslim etti Ronaldo'dan, Edinson Cavani'ye teşekkür! Fedakarlık yaparak 7 numarayı teslim etti         
11:25
Dolmuş sürücüsü, eşi ve 14 yaşındaki çocuğunun gözü önünde hayatını kaybetmiş Dolmuş sürücüsü, eşi ve 14 yaşındaki çocuğunun gözü önünde hayatını kaybetmiş         
11:07
Danilo Zanna, MasterChef'in çekimlerini yarıda bıraktı! İlk açıklamayı Mehmet Yalçınkaya yaptı Danilo Zanna, MasterChef'in çekimlerini yarıda bıraktı! İlk açıklamayı Mehmet Yalçınkaya yaptı         
11:01
Eğitim Uzmanı Cihat Şener'den, sözünü kesen Nagehan Alçı'ya tepki: Kanal sizin zaten, beni yayından alınız Eğitim Uzmanı Cihat Şener'den, sözünü kesen Nagehan Alçı'ya tepki: Kanal sizin zaten, beni yayından alınız         
10:17
Son Dakika: Enflasyon ağustosta yüzde 1,12 artarken, yıllık bazda yüzde 19,25'e yükseldi Son Dakika: Enflasyon ağustosta yüzde 1,12 artarken, yıllık bazda yüzde 19,25'e yükseldi         
10:06
Sedat Peker, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle ilgili konuştuğu videoyu paylaştı Sedat Peker, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle ilgili konuştuğu videoyu paylaştı         
09:45
Ünlü şarkıcı Beyonce'dan cinsel ilişki itirafı: Garip geliyor ama keyif alıyorum Ünlü şarkıcı Beyonce'dan cinsel ilişki itirafı: Garip geliyor ama keyif alıyorum         
08:29
Herkes nefesini tutarak izledi! İşte anakonda yılanının ineği tek lokmada yuttuğu anlar Herkes nefesini tutarak izledi! İşte anakonda yılanının ineği tek lokmada yuttuğu anlar         
00:43
Ferhan Şensoy'un cenazesinde çirkin saldırı! Tabuttaki bayrağı gören holiganlar hadlerini aştı Ferhan Şensoy'un cenazesinde çirkin saldırı! Tabuttaki bayrağı gören holiganlar hadlerini aştı         
00:11
Yatak pozunu paylaşan Yasmin Erbil'i pozuna Seda Sayan'dan yorum gecikmedi Yatak pozunu paylaşan Yasmin Erbil'i pozuna Seda Sayan'dan yorum gecikmedi         
22:11
Soyguncular bu sefer sert kayaya vurdu! Silah çektikleri kişiler belediye başkanı koruması çıktı Soyguncular bu sefer sert kayaya vurdu! Silah çektikleri kişiler belediye başkanı koruması çıktı         
22:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2021 12:35:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Hudut namustur" pankartı asan gencin itirafı: Bana bu pankartı İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu astırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement