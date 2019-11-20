Son Dakika Haberleri: Hudut tellerine takılan şahinin imdadına Mehmetçik yetişti
Son Dakika 3. Sayfa Hudut tellerine takılan şahinin imdadına Mehmetçik yetişti - Son Dakika

Hudut tellerine takılan şahinin imdadına Mehmetçik yetişti

7 saat önce

Hatay'da, hudut karakolu tellerine takılan şahine Mehmetçik yardım etti.

Hudut tellerine takılan şahinin imdadına Mehmetçik yetişti, System.String[]

Hatay'da, hudut karakolu tellerine takılan şahine Mehmetçik yardım etti.


Kırıkhan ilçesi Suriye sınırında bulunan Akpınar (Ufuk) Hudut Karakol Komutanlığı tellerine takılan şahinin imdadına Mehmetçik yetişti. Tele takılan şahini bulunduğu yerden kurtaran Mehmetçik, şahine ilk yardım uyguladı.


Şahinin sağlık durumunun iyi olduğunu gözlemleyen Mehmetçik daha sonra şahini doğaya saldı. - HATAY

Kırıkhan, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:37 Kaynak: İHA
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