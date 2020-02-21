Huduti'nin emir subayına ağırlaştırılmış müebbet ve tutuklama talebi - Son Dakika

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Malatya'daki 2. Ordu Komutanlığı ve 7. Ana Jet Üssü'ndeki eylemlere ilişkin görülen davada beraat ve mahkumiyet kararları bozulan, aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'nin eski emir subayı Sedat Kaya'nın da bulunduğu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık eski üsteğmen Muhammet Delibaş, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesince kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık arandığı gerekçesiyle beraat ve mahkumiyet kararları bozulan ve haklarında yeniden soruşturma açılan tutuksuz sanıklardan eski binbaşı Sedat Kaya, eski 2. Ordu Komutanlığı Harekat Kurmay Yarbaşkanı tuğgeneral Ersin Yıldırım, eski kara pilot teğmen Mustafa Sinan Soybaş ve eski uçak bakım subayı sanık firari eski üsteğmen Resul Sayan duruşmaya katılmadı.

Tanıkların dinlenmesinin ardından cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu.

Savcı mütalaasında, tutuksuz yargılanan Adem Huduti'nin eski emir subayı Sedat Kaya'nın 15 Temmuz darbe girişimi sırasında icrai ve ihmali eylemlerinin bulunduğunu, ayrıca etkin pişmanlıktan yararlanmak için verdiği bilgilerin samimi ve orantılı olmadığını belirtti.

Savcı, sanığın, "cebir ve şiddet kullanarak Tu¨rkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördu¨ğu¨ du¨zeni ortadan kaldırmaya teşebbu¨s etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını ve hükümle birlikte tutuklanmasını istedi.

Tutuklu yargılanan eski üsteğmen Muhammet Delibaş hakkında da "cebir ve şiddet kullanarak Tu¨rkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördu¨ğu¨ du¨zeni ortadan kaldırmaya teşebbu¨s etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve tutukluluk halinin devamını talep eden savcı, sanıklar eski 2. Ordu Komutanlığı Harekat Kurmay Yarbaşkanı tuğgeneral Ersin Yıldırım ile eski kara pilot teğmen Mustafa Sinan Soybaş hakkında ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar değişen oranlarda hapisle cezalandırılmasını istedi.

Savcı, firari sanık eski üsteğmen Resul Sayan'ın dosyasının ise tefrik edilesini talep etti.

Daha sonra mahkeme heyeti, sanık ve avukatlarının savunmalarını ve taleplerini dinledi.

Tutuklu sanık Muhammet Delibaş, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, Delibaş'ın tahliye talebini reddederek, duruşmayı erteledi.



Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi hükümleri bozmuştu

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Malatya'daki 2. Ordu Komutanlığı ve 7. Ana Jet Üssü'nde yaşananlara ilişkin davada verdiği kararı, itiraz üzerine incelemiş ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verilen eski 2. Ordu Komutanlığı Harekat Kurmay Yarbaşkanı tuğgeneral Ersin Yıldırım ve eski kara pilot teğmen Mustafa Sinan Soybaş ile beraat eden Sedat Kaya ve Resul Sayan yönünden, haklarında yeni soruşturmalar bulunduğu için hükmün bozulmasına ve dosyalarının yeniden incelenmesi için mahkemeye gönderilmesine karar vermişti.



Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ankesörlü telefon soruşturması kapsamında görülen duruşmada tutuklanan ve aynı mahkeme tarafından hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmekten" suç duyurusunda bulunulan eski üsteğmen Muhammet Delibaş'ın dosyası da mevcut davayla birleştirilmişti.