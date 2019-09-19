Huduti'nin emir subayının yargılandığı dava

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Malatya'daki 2. Ordu Komutanlığı ve 7. Ana Jet Üssü'ndeki eylemlere ilişkin görülen davada beraat ve mahkumiyet kararları bozulan, aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'nin eski emir subayı Sedat Kaya'nın da bulunduğu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesince kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık arandığı gerekçesiyle beraat ve mahkumiyet kararları bozulan ve haklarında yeniden soruşturma açılan tutuksuz sanıklardan eski binbaşı Sedat Kaya ve avukatı katıldı.



Diğer tutuksuz sanıklar eski 2. Ordu Komutanlığı Harekat Kurmay Yarbaşkanı tuğgeneral Ersin Yıldırım, kara pilot teğmen Mustafa Sinan Soybaş ve uçak bakım subayı üsteğmen sanık Resul Sayan duruşmaya katılmazken, tutuklu sanık eski üsteğmen Muhammet Delibaş ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla tutuklu bulunduğu cezaevinden bağlandı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen astsubay Muhammet Mesut B, sanık eski üsteğmen Muhammet Delibaş'ı bölük komutan vekili olması dolayısıyla tanıdığını söyledi.

Darbe girişimi sırasında izinli olduğunu, çağrılması üzerine kışlasına gittiğini anlatan Muhammet Mesut B, "Kışlada askerler bölük bölük sıralanmış bekliyordu. Komutanların kendi aralarında ne konuştular tam olarak bilmiyorum ama bir bölüğün belediyeye, bir bölüğün de valiliğe gideceği söylentisi vardı. Kimin söylediğini hatırlamıyorum." dedi.

Tanık savunmasına, karşı beyanda bulunan sanık Muhammet Delibaş ise kimseye emir ve talimat vermediğini iddia ederek, "Bana Kolluk Kuvvetlerinin Toplumsal Olaylarda Desteklenmesi (KOKTOD) emriyle personeli kışlaya çağırmam söylendi. Herhangi bir mühimmat alınmadı, kışladan da çıkış olmadı. Hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum." savunmasını yaptı.

Mahkeme heyeti, Delibaş'ın tahliye talebini reddederek dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Malatya'daki 2. Ordu Komutanlığı ve 7. Ana Jet Üssü'ndeki yaşananlara ilişkin davada verdiği kararı, itiraz üzerine incelemiş ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verilen eski 2. Ordu Komutanlığı Harekat Kurmay Yarbaşkanı tuğgeneral Ersin Yıldırım ve kara pilot teğmen Mustafa Sinan Soybaş ile beraat eden Sedat Kaya ve Resul Sayan yönünden, haklarında yeni soruşturmalar bulunduğu için hükmün bozulmasına ve dosyalarının yeniden incelenmesi için mahkemeye gönderilmesine karar vermişti.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ankesörlü telefon soruşturması kapsamında görülen duruşmada tutuklanan ve aynı mahkeme tarafından hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmekten" suç duyurusunda bulunulan eski üsteğmen Muhammet Delibaş'ın dosyası da mevcut davayla birleştirilmişti.