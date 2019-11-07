Huduti'nin emir subayının yargılandığı dava

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Malatya'daki 2. Ordu Komutanlığı ve 7. Ana Jet Üssü'ndeki eylemlere ilişkin görülen davada beraat ve mahkumiyet kararları bozulan, aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'nin eski emir subayı Sedat Kaya'nın da bulunduğu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık eski üsteğmen Muhammet Delibaş, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesince kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık arandığı gerekçesiyle beraat ve mahkumiyet kararları bozulan ve haklarında yeniden soruşturma açılan tutuksuz sanıklardan eski binbaşı Sedat Kaya, eski 2. Ordu Komutanlığı Harekat Kurmay Yarbaşkanı tuğgeneral Ersin Yıldırım, kara pilot teğmen Mustafa Sinan Soybaş ve uçak bakım subayı üsteğmen sanık Resul Sayan duruşmaya katılmadı.

Tanık olarak dinlenen üsteğmen Aykut U, 15 Temmuz gecesi askerlerin Kolluk Kuvvetlerini Toplumsal Olaylarda Destekleme (KOKTOD) kapsamında içtima alanında toplandığını, darbe girişimi olduğunu tören alanında öğrendiklerini söyledi.

Sanık Muhammet Delibaş'ın "belediyeye gideceğiz." dediğini duymadığını belirten Aykut U, "KOKTOD'da görev yerimiz ne?' diye soruldu ben de 'Malatya'da valilik, belediye, üniversite var. Belediye ya da üniversite olması lazım.' dedim. 'Valilik, belediye ya da üniversiteye gideceğiz.' diye bir emir duymadım." dedi.

Tanık Tarık Ö. da darbe girişimi sırasında sanık Muhammet Delibaş'a ne olduğunu sorduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Delibaş'a 'Başbakan ve Cumhurbaşkanını izledim, bu FETÖ'nün işi.' dedim. Heyecanlanmıştı, telaşlı bir şekilde ileri gidip geliyordu. Israrla kendisine 'KOKTOD emrini kim verdi? diye sordum, iki defa gitti geldi 'Alay, tabur komutanı.' dedi. 'O zaman onlar gelsin emir versin.' dedim. 3 defa 'belediyeye gideceğiz.' dedi. Bir yerden bir şey bekliyorlardı ama askerlerin üzerinde mermi yoktu. Muhammet Delibaş ve yanındakiler çıkmaya hazırlardı, kendilerini kaybetmiş vaziyettelerdi."

Tanık askeri personel Murat K. da Muhammet Delibaş'ın kendilerine, "dışarı çıkacağız, belediyeyi korumaya gideceğiz." dediğini söyledi. Murat K, şu ifadeleri kullandı:

"Tarık başçavuş, 'siz ne yapmaya çalışıyorsunuz?' dedi. Muhammet Delibaş, telaşa kapılmış gibi 'niye sordun?' dedi. Tarık başçavuş, 'siz dışarı çıkmaya çalışıyorsunuz, beni hiçbir kuvvet dışarı çıkaramaz.' dedi. Bunun üzerine biz de birkaç kişi 'çıkmayacağız.' dedik. Muhammet Delibaş, 'tamam arkadaşlar, sizi dışarı çıkarmayacağız, listede isminiz yok.' dedi."

Tutuklu sanık Muhammet Delibaş ise suçsuz olduğunu ileri sürdü, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, Delibaş'ın tahliye talebini reddederek, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Malatya'daki 2. Ordu Komutanlığı ve 7. Ana Jet Üssü'nde yaşananlara ilişkin davada verdiği kararı, itiraz üzerine incelemiş ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verilen eski 2. Ordu Komutanlığı Harekat Kurmay Yarbaşkanı tuğgeneral Ersin Yıldırım ve kara pilot teğmen Mustafa Sinan Soybaş ile beraat eden Sedat Kaya ve Resul Sayan yönünden, haklarında yeni soruşturmalar bulunduğu için hükmün bozulmasına ve dosyalarının yeniden incelenmesi için mahkemeye gönderilmesine karar vermişti.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ankesörlü telefon soruşturması kapsamında görülen duruşmada tutuklanan ve aynı mahkeme tarafından hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmekten" suç duyurusunda bulunulan eski üsteğmen Muhammet Delibaş'ın dosyası da mevcut davayla birleştirilmişti.