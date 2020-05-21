Hugh Howey'in Kum'u ilk kez Türkçede

1975 doğumlu ABD'li bilimkurgu yazarı Howey, ülkemizde ve tüm dünyada, sırasıyla seriye de adını veren ilk eseri Silo (Wool), Vardiya (Shift) ve Toz (Dust) olmak üzere üç kitaptan oluşan üçlemesiyle tanınıyor.



Financial Times'ın, "Kum, Hugh Howey'nin Wool serisinin başarısının tesadüf olmadığını gösteren nitelikli bir bilim kurgu-gerilim kitabı" diye tanımladığı "Kum", İthaki Yayınları çevirisiyle ilk kez Türkiye'deki okurlarıyla buluşacak. Kitap, 22 Mayıs'ta raflardaki yerini alıyor. Sürpriz ise orijinalinde beş bölümden oluşan romanın, tek bir kitapta toplanmış olması.



Wool serisinden bağımsız, yeni bir evrende geçen 344 sayfalık Kum romanını Cihan Karamancı dilimize çevirdi.



Eski dünya kumların altında kaldı. Hareket eden, yer değiştiren, çöken kumların üstündeki vahşi yenidünyaysa eskisinden daha zalim. Dinmeyen rüzgarların ve korkunç kumların yaşamı kontrol ettiği kasabalarında dört kardeş, anne ve babalarının onları terk etmesinden sonra tek başlarına. Böyle bir dünyanın en saygı duyulan mesleği ise babalarının da yaptığı "kum dalgıçlığı".