Hugh Jackman'ın Başrolünde Oynadığı "Tutsak" Filmbox Hd'de

Ünlü yönetmen Denis Villeneuve'nin yönetmenliğinde seyircisiyle buluşmaya hazırlanan filmin başrollerinde Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal ve Viola Davis yer alıyor.

Bir şükran günü çocuğu kaçırılan marangoz Keller Dover (Hugh Jackman) her şeyi bir kenara bırakır ve çocuğunu bulabilmek için kolları sıvar. Uzun süren bir aramadan sonra bir sonuca ulaşamayan baba, işinde uzman ve idealist bir dedektiften (Jake Gyllenhaal) yardım almaya karar verir. Fakat yavaş ilerleyen polis arama çalışmaları ve prosedürler Keller Dover için yeterli değildir. Artık kendi ahlak kurallarını bile çiğnemeye hazır olan Dover baş şüphelinin (Paul Dano) peşine düşer…

6 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da ekranlara gelmeye hazırlanan "Tutsak" filmini Turkcell TV+, Kablo TV, D-Smart ve FilmBox Live platformları üzerinden izleyebilirsiniz.