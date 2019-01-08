Son Dakika Haberleri: Hugh Jackman'ın Paylaştığı, Akıllara 'Wolverine Geri mi Dönüyor?' Sorusunu Getiren Video

Hugh Jackman'ın Paylaştığı, Akıllara 'Wolverine Geri mi Dönüyor?' Sorusunu Getiren Video

52 dakika önce

Wolverine karakteriyle adeta özdeşleştirilen Hugh Jackman'ın spor salonundan video paylaşması, oyuncunun ikonik karakteri tekrar oynayıp oynamayacağı konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Hugh Jackman'ın Paylaştığı, Akıllara 'Wolverine Geri mi Dönüyor?' Sorusunu Getiren Video, System.String[]
Oyuncuların, özellikle de aksiyon filmlerinde oynayan ya da süper kahramanları canlandıran oyuncuların sıkı bir diyete girip vücut geliştirdiklerine sıklıkla şahit oluyoruz. Haliyle bir oyuncunun spor salonunda kaslarını zorlaması akıllara oyuncunun yeni bir role hazırlanıp hazırlanmadığı sorusunu getiriyor.




Hali hazırda en ikonik süper kahramanlardan birisi olan Wolverine'i oynamış olan Hugh Jackman'ın spor salonundaki görüntülerini Twitter üzerinden paylaşmasının ardından hayranlar da kendilerine bu soruyu sormaya başladılar. Bir kullanıcı "Bloggerlar Avengers'da cameo yapmak için hazırlandığını söyleyecek" derken bir diğeri ise "Niye bu kadar ağır çalışıyorsun? Wolverine geri dönecek" yazdı. Üçüncü bir kullanıcı ise " Wolverine olan parçan 'Bunu yapabilirsin Hugh!' diyor" yazdı.

Son aylarda Wolverine'in, Marvel Sinematik Evreni'nin yeni gelecek olan filmlerinden Avengers: Endgame'de de karşımıza çıkacağı dedikodusu ortalıkta dolaşıyordu. Marvel'in sahibi olan Disney'in Fox'u satın alması da sonuçlandığına göre bu ihtimal pek de uzak değil.

İki sene önceki Logan filminden sonra Jackman artık Wolverine olmayacağını söylemişti. Aynı Jackman Wolverine MCU'da olsaydı belki devam edebilirdim de demişti, o yüzden ne olacağı çok da belli olmaz. Yine de bir başka -ve ddaha tutarlı- iddiaya göre yeni gelecek olan Dark Phoenix adlı X-Men filminde de Wolverine'i göreceğiz.




Hugh Jackman'in de tweet'inde #cameo etiketini kullanması, hayranların kafasının daha çok karışmasına sebep oluyor.

Wolverine karakterinin geleceği ve Jackman'in role dönüp dönmeyeceği konusu her zaman tartışılacak bir konu gibi görünüyor.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:36 

Twitter, Hugh Jackman, Teknoloji
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