Üye Girişi
Hugh Jackman kendisini çocukken terk eden annesini bağışladı: Yıllarca geri dönmesini bekledim - Son Dakika

Hugh Jackman kendisini çocukken terk eden annesini bağışladı: Yıllarca geri dönmesini bekledim

24.08.2021 10:48
Hugh Jackman kendisini çocukken terk eden annesini bağışladı: Yıllarca geri dönmesini bekledim, System.String[]

ZAMAN BÜTÜN YARALARI İYİLEŞTİRDİÜnlü oyuncu Hugh Jackman, çocukluğunda, benzerine filmlerde rastlanabilecek bir dramın kahramanı olarak büyümüş. Jackman, henüz 8 yaşında bir çocukken annesinin kendisini ve kardeşlerini terk edip gittiğini bir röportajında anlatmıştı.

ZAMAN BÜTÜN YARALARI İYİLEŞTİRDİ

Ünlü oyuncu Hugh Jackman, çocukluğunda, benzerine filmlerde rastlanabilecek bir dramın kahramanı olarak büyümüş. Jackman, henüz 8 yaşında bir çocukken annesinin kendisini ve kardeşlerini terk edip gittiğini bir röportajında anlatmıştı. Anlaşılan geçip giden zaman hem onun hem de annesini kalbindeki yaraları iyileştirdi. Daha önce annesini affettiğini açıklayan Jackman, şimdi de geçmişe bir sünger çektiğini sosyal medya sayfasından da ilan ediyor.

Hugh Jackman kendisini çocukken terk eden annesini bağışladı: Yıllarca geri dönmesini bekledim

TAKİPÇİLERİ TARTIŞTI

52 yaşındaki Hugh Jackman, Instagram sayfasında annesi Grace McNeill ile birlikte çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Aktörün, "Anne" notuyla paylaştığı bu fotoğrafa da takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni geldi. Bir takipçisi Grace McNeill'e hitaben "Hanımefendi bir centilmen yetiştirmişsiniz. Her ikinize de saygı duyuyorum" diye yazdı. Bu yoruma ise Jackman'ın hayatıyla ilgili gerçeği bilen takipçilerinden çok sayıda karşı yorum geldi. Bu takipçiler "Aslında Hugh'u babası büyüttü" diye yazarak 70'li yıllarda yaşanan o trajediyi hatırlattı.

Hugh Jackman kendisini çocukken terk eden annesini bağışladı: Yıllarca geri dönmesini bekledim
ANNELERİNİN ONLARI TERK ETTİĞİNİ İKİ GÜN SONRA ÖĞRENDİLER

Gelin, yıllar öncesine gidelim ve Hugh Jacmkman'ın "çocukluğumun travması" diye nitelendirdiği o olayı hatırlayalım. Jackman'ın annesi Grace, Christopher Jackman ile evliliğinden toplam beş çocuk sahibi oldu. Aile, Avustralya'da yaşıyordu. Ancak Grace McNeill, hayatından memnun değildi ve bir gün ailesini terk edip kendi anavatanı olan İngiltere'ye geri döndü. O dönemde 8 yaşında olan Jackman, sabah kendisini okula uğurlayan annesinin kafasından geçenleri bilmiyordu. Eve döndüğünde annesi yoktu, iki gün sonra gelen telgrafla onun İngiltere'ye döndüğünü öğrendi aile.

Hugh Jackman kendisini çocukken terk eden annesini bağışladı: Yıllarca geri dönmesini bekledim
BABASI YILLARCA GERİ DÖNMESİ İÇİN DUA ETMİŞ

Jackman terk edildiği günü hiç unutmamış. Annesinin başına bir havlu sarıp kendisini okula uğurladığını hala hatırlıyor. Okuldan döndüğünde evde kimsenin olmadığını da. Her gün annesinin geri dönmesini beklediğini söyleyen Jackman, babasının da bunun için her gece dua ettiğini sanki olay bugün olmuş gibi hatırlıyor.

Hugh Jackman kendisini çocukken terk eden annesini bağışladı: Yıllarca geri dönmesini bekledim

ERKEK ÇOCUKLARINI BABALARI BÜYÜTTÜ, KIZLAR İNGİLTERE'YE GİTTİ

Bu beklenmedik olayın ardından Jackman'ın iki kız kardeşi Zoe ve Sonya anneleriyle birlikte yaşamak için İngiltere'ye gitti. Hugh ile ağabeyleri Ian ve Ralph ise babaları Christopher ile birlikte Avustralya'ya kaldı. Üç erkek çocuğunu baba Jackman büyüttü.

Hugh Jackman kendisini çocukken terk eden annesini bağışladı: Yıllarca geri dönmesini bekledim

OLAYI KABULLENMESİ YILLAR ALDI

Hugh Jackman, hep annesinin bir gün geri dönmesini beklemiş. Fakat 13 yaşına geldiğinde artık annesinin asla eve gelmeyeceğini kabullenmiş. Ünlü oyuncu, zor geçen çocukluk ve gençlik yıllarından sonra kendisi de bir aile sahibi olunca annesine olan bakışı da değişmiş. Jackman yıllar önce verdiği bir röportajda annesini affettiğini ve onunla barış yaptıklarını açıklamıştı. Jackman, annesiyle arasının iyi olduğunu ve yılın belli dönemlerinde onu görmek için İngiltere'ye gittiğini söylemişti.

Hugh Jackman kendisini çocukken terk eden annesini bağışladı: Yıllarca geri dönmesini bekledim

'ANNEMİN BENİ SEVMEDİĞİNİ HİÇ DÜŞÜNMEDİM'

Jackman, çocukluğunda annesi tarafından terk edilmiş olmasına rağmen asla onun kendisini sevmediğini düşünmediğini söylemişti. Aktör bir Avustralya dergisine verdiği röportajda "Hiç hissetmediğim bir şey... Yani kulağa garip gelebilir ama annemin beni sevmediğini hiç düşünmedim" dedi. Jackman, kendisi doğduktan sonra annesinin doğum sonrası depresyon geçirdiğini ve o dönemde bu konuda destek alınabilecek kimse bulunmadığını da anlattı.

Hugh Jackman kendisini çocukken terk eden annesini bağışladı: Yıllarca geri dönmesini bekledim
MUTLU EVLİLİK

Jackman, annesiyle yıllar sonra barıştı ve onunla görüşmeye başladı. Ünlü oyuncu, annesi Grace McNeill'i affettiğini de açıklamıştı. Jackman, 1996 yılından bu yana meslektaşı Deborra-lee Furness ile evli. Çiftin, Oscar ve Ava adında iki tane evlatlık çocuğu bulunuyor.

Hugh Jackman kendisini çocukken terk eden annesini bağışladı: Yıllarca geri dönmesini bekledim

ONLAR DA TRAJEDİ YAŞADI

Gösteri dünyasında tıpkı Hugh Jackman gibi trajedilerle dolu bir geçmişi geride bırakan çok sayıda yıldız var. Yani onların hayatları da öyle sanıldığı gibi sonsuz bir mutluluk içinde geçmiyor. Gelin bu ünlülerin geçmiş yıllarda yaşadığı ve bazılarını bugün oldukları kişiye dönüştüren o trajedileri bir hatırlayalım.

Hugh Jackman kendisini çocukken terk eden annesini bağışladı: Yıllarca geri dönmesini bekledim

O KORKUNÇ GECEYİ HİÇ UNUTMADI

Anlatmaya, en çok bilinen öykülerden biriyle başlayalım.Oscar ödüllü yıldız Charlize Theron, gençlik yıllarında yaşadığı travmanın etkisinden uzun süre kurtulamadı.Güney Afrikalı yıldızın hayatındaki en kötü gün 21 Haziran 1991. Theron'un alkolik olan babası o gece eve sarhoş olarak geldi ve o sırada 15 yaşında olan yıldızın yatak odasına ateş açtı. Bunun üzerine annesi Gerda, kocasını silahla vurarak öldürdü.

Hugh Jackman kendisini çocukken terk eden annesini bağışladı: Yıllarca geri dönmesini bekledim

O GÜNLER GERİDE KALDI

"Babam hastaydı, bir alkolikti" diyen Charlize Theron o geceyi şöyle anlatmıştı: "Bizi fiziksel olarak değil ama sözle taciz ederdi. ve annemin yaptığına gelince... Benim kızım da aynı durumda olsaydı ben de aynı şeyi yapardım." Theron ailesinin mutlu günleri o korkunç gecede sona erdi. Charlize ve annesi Gerda için yeni bir hayat başladı.

Hugh Jackman kendisini çocukken terk eden annesini bağışladı: Yıllarca geri dönmesini bekledim

HAYATIM NASIL OLURDU MERAK EDİYORUM

Hollywood'un en gözde aktörlerinden biri olan Keaun Reeves'in gözlerinden yansıyan ve hiç geçmeyecekmiş gibi görünen hüznün sebebini biliyor musunuz... İşte o bakışların sebebi Reeves'in hayatı boyunca ardı ardına yaşadığı trajediler. Bunlar içinde onu belki de en çok etkileyeni hem adını bile koyduğu kızının 8 aylıkken ölü doğmuş olması hem de sevgilisinin bir trafik kazasında hayatını kaybetmesi.

Yıl 2001'di. Hollywood'da meydana gelen bir trafik kazasında genç bir kadın, kullandığı jipin camından yola fırladı ve oracıkta hayatını yitirdi. Kazada ölen 28 yaşındaki kadın, Reeves'in sevgilisi Jennifer Syme'ydi. Bu haber üzerine Matrix 2 filminin çekimlerine hazırlanan Reeves kelimenin tam anlamıyla yıkıldı.

Hugh Jackman kendisini çocukken terk eden annesini bağışladı: Yıllarca geri dönmesini bekledim
KARDEŞİNİ YALNIZ BIRAKMADI

Keanu Reeves ve Jennifer Syme, bu kazadan kısa bir süre önce, adını Ava olarak belirledikleri kızlarını daha doğmadan kaybetmişlerdi. Sekiz aylık hamile olan Syme, bir gün karnındaki bebeğin tekmelerini hissetmediğini söyleyince çift doktora gitti. İşte acı gerçek o zaman ortaya çıktı. Ava, daha doğmadan anne karnında ölmüştü. Bu olaydan sonra Reeves ile Syme'nin ilişkisi bozuldu. Ama hiçbir zaman tam olarak kopmadılar. Jennifer Syme, Keanu Reeves'in kız kardeşi Kim, kan kanserine yakalandığı zaman da zorlu tedavi sürecinde onları hiç yalnız bırakmamıştı.

Reeves olayın üzerinden yıllar geçtikten sonra bir röportajında kaybettiği, Jennifer ve doğmadan ölen kızı Ava'dan söz ederek "Onların hayatının bir parçası olmayı özlüyorum. Onların da benim hayatımın bir parçası olmasını. Eğer onlarla birlikte olsaydım her şey nasıl olurdu merak ediyorum. Bir daha tekrarlanmayacak şeyleri özlüyorum" demişti.

Hugh Jackman kendisini çocukken terk eden annesini bağışladı: Yıllarca geri dönmesini bekledim

BUGÜNLERE GELMEMİ GEÇMİŞE BORÇLUYUM

Oprah Winfrey bugün TV dünyasının en ünlü ve zengin kadınlarından biri. Ama o da hayata böyle başlamadı elbette. Winfrey, Mississipi'nin kırsal kesiminde çok yoksul bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Onu büyükannesi büyüttü. Winfrey, büyüme sürecinde büyükannesinden şiddet gördüğünü hiçbir zaman saklamadı. Katıldığı bir TV programında "Büyükünnem beni kamçılardı. Öyle berbat kamçılardı ki sırtım su toplar ve sonra da kanardı" diyerek anlatmıştı o günleri.  Bazen pazar günleri kiliseye giderken giydiği iyi elbisesine de geçermiş bu kanlar. Büyükannesi ise ona elbisesini kirlettiği için yine kızarmış.

Hugh Jackman kendisini çocukken terk eden annesini bağışladı: Yıllarca geri dönmesini bekledim

YAŞADIKLARI KİTAPLARA SIĞMAZ

Winfrey'in trajedisi sadece bununla sınırlı değil. 10 ile 14 yaşları arasında taciz edilen Winfrey bir ara da hamile kaldı. Ünlü sunucu bebeği dünyaya getirdi ama minik bebek henüz iki haftalıkken öldü. Ancak Oprah Winfrey geçmişte yaşadığı bu kötü hayatın bugünkü başarısında büyük payı olduğu görüşünde.

Hugh Jackman kendisini çocukken terk eden annesini bağışladı: Yıllarca geri dönmesini bekledim
OYSA TATİLE GİTMİŞLERDİ

Ünlü aktör Liam Neeson da hayatta en sevdiği kişiyi, karısı Natasha Richardson'ı hiç beklenmedik bir anda kaybetti.Liam Neeson ve oyuncu eşi Natasha Richardson, Kanada'da ailece çıktıkları kar tatilinin son tatilleri olduğunu bilmiyorlardı. Richardson kayak yaparken bir kaza geçirip ağır yaralandı. Tedavisi için ABD'ye götürüldü ama tüm çabalar sonuçsuz kaldı. Neeson'ın iki çocuğunun annesi, ünlü oyuncu Vanessa Redgrave ve yönetmen Tony Richardson'ın kızı Natasha 45 yaşında hayata veda etti.

Hugh Jackman kendisini çocukken terk eden annesini bağışladı: Yıllarca geri dönmesini bekledim

BABA TACİZİNDEN ÇOK ÇEKTİ Ünlü yıldız Halle Berry henüz bebekken anne ve babası ayrıldı.Ama Berry 10 yaşına geldiğinde annesi hem Halle'nin hem de diğer kızı Heidi'nin bir baba figürüne ihtiyaçları olduğunu düşünerek eski eşi Jerome'u eve geri çağırdı.Berry bu dönemi "hayatımın en kötü günleriydi" diyerek anlatıyor. Berry, babasının şiddet uyguladığını ve annesi ile kızkardeşini sürekli olarak taciz ettiğini de hiç bir zaman saklamadı. Berry, geçmişte eski eşi Eric Bennett'dan şiddet gördüğünü de itiraf etmişti.

Hugh Jackman kendisini çocukken terk eden annesini bağışladı: Yıllarca geri dönmesini bekledim

Hugh Jackman, Avustralya, England, Ölü, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Hugh Jackman kendisini çocukken terk eden annesini bağışladı: Yıllarca geri dönmesini bekledim - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Suriyeli genç, 10:42 Suriyeli genç, "Bavulunu topla" yorumuna oynayarak cevap verdi: Biz sizi göndereceğiz 68 adet suç kaydı olan iki kadın hırsız, içi para dolu çelik kasayı çaldı 10:16 68 adet suç kaydı olan iki kadın hırsız, içi para dolu çelik kasayı çaldı Memur ve memur emeklilerine yapılan zamlar belli oldu 10:04 Memur ve memur emeklilerine yapılan zamlar belli oldu
Oyuncu Celil Nalçakan, 09:56 Oyuncu Celil Nalçakan, "Tarih bilinci olan genç küpe takmaz" diyen Cüneyt Arkın'a yanıt verdi: Ustaya saygımız sonsuz da bu ne Allah Aşkına Milletvekili Ümit Özdağ'ın Afgan esnafını hedef göstermesi sosyal medyada tepki çekti 09:19 Milletvekili Ümit Özdağ'ın Afgan esnafını hedef göstermesi sosyal medyada tepki çekti Taliban'ın Afganistan'da giremediği tek bölgeye Türk basını girdi 07:32 Taliban'ın Afganistan'da giremediği tek bölgeye Türk basını girdi
Dilan Çiçek Deniz'den bir ilk! Sevgilisiyle peş peşe aşk pozlarını paylaştı 00:17 Dilan Çiçek Deniz'den bir ilk! Sevgilisiyle peş peşe aşk pozlarını paylaştı Şahan Gökbakar'ın aşı eleştirisine Bakan Koca'dan yanıt: Devlet, aşı zorunluluğu getirmedi 19:59 Şahan Gökbakar'ın aşı eleştirisine Bakan Koca'dan yanıt: Devlet, aşı zorunluluğu getirmedi

Son Dakika Haberleri
10:42 Suriyeli genç, "Bavulunu topla" yorumuna oynayarak cevap verdi: Biz sizi göndereceğiz
10:40 Yeni güne yatay seyirle başlayan dolar 8,42'den işlem görüyor
10:27 Taksim'de turistlerden fazla para isteyen taksici, trafikten men edildi
10:15 68 adet suç kaydı olan iki kadın hırsız, içi para dolu çelik kasayı çaldı
10:13 Bakan Derya Yanık, sosyal yardım ödemelerinin bugün hesaplarda olacağını söyledi
10:04 Memur ve memur emeklilerine yapılan zamlar belli oldu
09:59 Altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'ye pidecide hesap jesti: Sen Tokyo'da vurduğun son yumrukla hesabı ödedin
09:56 Oyuncu Celil Nalçakan, "Tarih bilinci olan genç küpe takmaz" diyen Cüneyt Arkın'a yanıt verdi: Ustaya saygımız sonsuz da bu ne Allah Aşkına
09:51 14 yaşındaki Reyhan'dan 22 gündür haber alınamıyor
09:47 Taliban, ABD ordusunun geride bıraktığı silahları satılmak üzere Pakistan'a nakletmeye başladı
Yeni günde altının gram fiyatı 488 liradan işlem görüyor Yeni günde altının gram fiyatı 488 liradan işlem görüyor         
10:58
Yeni güne yatay seyirle başlayan dolar 8,42'den işlem görüyor Yeni güne yatay seyirle başlayan dolar 8,42'den işlem görüyor         
10:41
Bakan Derya Yanık, sosyal yardım ödemelerinin bugün hesaplarda olacağını söyledi Bakan Derya Yanık, sosyal yardım ödemelerinin bugün hesaplarda olacağını söyledi         
10:13
Altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'ye pidecide hesap jesti: Sen Tokyo'da vurduğun son yumrukla hesabı ödedin Altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'ye pidecide hesap jesti: Sen Tokyo'da vurduğun son yumrukla hesabı ödedin         
10:00
Taliban, ABD ordusunun geride bıraktığı silahları satılmak üzere Pakistan'a nakletmeye başladı Taliban, ABD ordusunun geride bıraktığı silahları satılmak üzere Pakistan'a nakletmeye başladı         
09:48
Turuncu kategorideki terörist, Ataşehir'de saklandığı adreste yakalandı Turuncu kategorideki terörist, Ataşehir'de saklandığı adreste yakalandı         
08:35
İran, Taliban ile akaryakıt ihracatı anlaşması imzaladı İran, Taliban ile akaryakıt ihracatı anlaşması imzaladı         
07:28
Ecem Erkek ve Murat Akkoyunlu'nun ayrılığıyla kan kaybeden Güldür Güldür Show'a Ayça Damgacı dahil oldu Ecem Erkek ve Murat Akkoyunlu'nun ayrılığıyla kan kaybeden Güldür Güldür Show'a Ayça Damgacı dahil oldu         
21:15
Mucize kurtuluş kameralarda! Atmaktan vazgeçtiği adım hayata bağladı Mucize kurtuluş kameralarda! Atmaktan vazgeçtiği adım hayata bağladı         
19:37
Fıstık bahçesinde kalbinden vurulan çocukla ilgili üzen gerçek: Tetiği kendi çekmiş Fıstık bahçesinde kalbinden vurulan çocukla ilgili üzen gerçek: Tetiği kendi çekmiş         
18:46
3600 ek gösterge ile memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? İşte mesleklere göre maaş artışları 3600 ek gösterge ile memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? İşte mesleklere göre maaş artışları         
17:47
12 yaşındaki kayıp kıza Büyükçekmece'de ulaşıldı! Bulunduğu yerle ilgili bir detay dikkat çekti 12 yaşındaki kayıp kıza Büyükçekmece'de ulaşıldı! Bulunduğu yerle ilgili bir detay dikkat çekti         
17:09
Canlı yayında büyük buluşma! Gökhan Gönül, yıllar sonra bulduğu öz kardeşine seslendi: Yanımıza gel oğlum Canlı yayında büyük buluşma! Gökhan Gönül, yıllar sonra bulduğu öz kardeşine seslendi: Yanımıza gel oğlum         
17:04
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, şimdi de kilosu ile ilgili konuşulmasını yasakladı Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, şimdi de kilosu ile ilgili konuşulmasını yasakladı         
15:21
Berrak Tüzünataç'tan cinsel içerikli film sorusuna çok net yanıt Berrak Tüzünataç'tan cinsel içerikli film sorusuna çok net yanıt         
15:17
Polislere hakaret edip tartışan milletvekili Zeynep Gül Yılmaz: Sürgünlerini ben istemedim, amirleri öyle uygun gördü Polislere hakaret edip tartışan milletvekili Zeynep Gül Yılmaz: Sürgünlerini ben istemedim, amirleri öyle uygun gördü         
14:46
49 yaşındaki Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle herkesi büyülemeyi başardı 49 yaşındaki Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle herkesi büyülemeyi başardı         
14:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2021 11:02:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hugh Jackman kendisini çocukken terk eden annesini bağışladı: Yıllarca geri dönmesini bekledim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement