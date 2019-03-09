Son Dakika Haberleri: Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi İlkokul Öğrencilerine Oyun Seti Hediye Etti

Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi İlkokul Öğrencilerine Oyun Seti Hediye Etti

1 saat önce

Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi Ahırlı ilçesinde bulunan Atatürk ilkokulu öğrencilerine zeka oyun seti hediye etti.

Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi İlkokul Öğrencilerine Oyun Seti Hediye Etti, System.String[]
Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi Ahırlı ilçesinde bulunan Atatürk ilkokulu öğrencilerine zeka oyun seti hediye etti.

Kooperatif Başkanı Naci Tanık tarafından okula hediye edilen zeka oyun setleri küçük öğrencilerin çok hoşuna gitti.

Kooperatifin okula yardımı velileri de memnun etti.


Tüfek üretimi yapan Huğlu Kooperatifini öğrencilere zeka oyun setleri hediye etmesini memnuniyetle karşılayan 2/A sınıfı öğretmeni Berat Tuğçe Özkan, Huğlu Kooperatifine giderek kooperatif başkanı olan Naci Tanık'a öğrencilerin teşekkür plaketini iletti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 10:06 Kaynak: AA

Ahırlı, Huğlu, Güncel
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