Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi'nden yerleşim merkezine iş makinesi desteği - Son Dakika

Beyşehir'e bağlı Huğlu Mahallesi'nde bulunan Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi'nin yerleşim merkezinde vefat eden kişilerin mezarlıktaki kabirlerini açmada kullanacak bir kazma makinesi ile mini bir iş makinesini yerleşim merkezine kazandırdığı belirtildi.

Huğlu Kültür ve Dayanışma Derneği'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, av tüfeği sektörünün önde gelen kooperatiflerinden Huğlu Av Tüfekleri tarafından yerleşim merkezine kabir kazma makinesinin yanısıra bir ekskavatör de kazandırıldığını belirtildi.

Açıklamada, "Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifimiz tarafından Huğlu'muza kabir kazma makinası ve bizzat kendi işlerinde de kullanılmak üzere mini ekskavatör alınmıştır. Huğlumuza böyle bir hizmet verecek makinayı kazandıran Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi Başkanı sayın Naci Tanık ve yönetim kuruluna kooperatifimizin tüm ortaklarına derneğimiz adına teşekkür ederiz. Allah birliğimizi daim etsin." denildi.