Huğlu MYO'da afet farkındalık eğitim ve tatbikatı - Son Dakika
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Huğlu MYO'da afet farkındalık eğitim ve tatbikatı

21.05.2022 14:53
Huğlu MYO'da afet farkındalık eğitim ve tatbikatı

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Huğlu Meslek Yüksekokulu'nda iş sağlığı ve güvenliği programında öğrenim gören öğrencilere yönelik olarak afet farkındalık ve gönüllülük eğitimi verildi.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Huğlu Meslek Yüksekokulu'nda iş sağlığı ve güvenliği programında öğrenim gören öğrencilere yönelik olarak afet farkındalık ve gönüllülük eğitimi verildi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası kapsamında, Konya Valiliği İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Başkanlığı tarafından verilen eğitime katılan öğrencilere, öncelikli olarak doğal, insan kaynaklı ve teknolojik afetlerin neler olduğu anlatıldı.

Eğitimde, öğrencilere olası afetler öncesinde, afet esnasında ve sonrasında neler yapmaları ve nasıl bir davranış sergilemeleri gerektiği konularında bilgi aktarıldı.

Öğrencilere temel afet eğitiminin verilmesinden sonra AFAD Başkanlığı eğitimcileri tarafından AFAD gönüllülük sistemi de tanıtıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Selçuk Üniversitesi, Konya Valiliği, AFAD, 112, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Huğlu MYO'da afet farkındalık eğitim ve tatbikatı - Son Dakika


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