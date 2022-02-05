Huğlu Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine pansiyon yapılacak - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesindeki Huğlu Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine 150 öğrenci kapasiteli pansiyon inşa edileceği bildirildi.

AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı Recep Elkin, yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in martta gerçekleştirdiği Beyşehir ilçesi ziyaretinde yapımının talimatını verdiği pansiyon projesinin hayata geçirilmeye başlandığını belirtti.

Söz konusu pansiyonun yapımının işyeri teslimi ihalesinin ilgili firmaya 3 Şubatta verildiğini vurgulayan Elkin, şunları kaydetti:

"12,5 milyon lira maliyet bedeli olan pansiyon 300 günde tamamlanacak. Huğlu Mahallemize, ilçemize, bölgemize ve tüm öğrencilerimize hayırlı olmasını temenni ederim. Söz konusu yatırımın talimatı, planlanması ve sürecin işletilmesinde göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Milli Eğitim Bakanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."