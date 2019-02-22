Hugo Boss İzmir'e 'Yılın Çalışan Gelişimi Programı' Birincilik Ödülü
1 saat önce
HUGO BOSS İzmir, çalışanlara etkili ve hızlı eğitim imkanı sunan Virtual Dojo Projesi ile Learning 2019 Ödülleri 'yılın çalışan gelişimi programı' kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu.
HUGO BOSS İzmir
, çalışanlara etkili ve hızlı eğitim imkanı sunan Virtual Dojo Projesi ile Learning 2019 Ödülleri 'yılın çalışan gelişimi programı' kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu.
Bu yıl 23'üncüsü gerçekleştirilen Learning 2019 Ödülleri'ne, 51 ülkeden yüzlerce proje katıldı. Endüstri lideri şirketlerin yöneticilerinden oluşan jüri, projeleri, üreticilik, etkili öğrenme ve ölçülebilir ticari etki kategorilerinde değerlendirdi. Londra
'da gerçekleştirilen ödül töreninde, HUGO BOSS Virtual Doja'ya 'yılın çalışan gelişimi programı' kategorisinde birincilik ödülü verildi.
Konfeksiyon sektörünün, ürün grubu ve tüketici beklentilerine daha hızlı yanıt verebilmesi ihtiyacından yola çıkarak tasarlanan HUGO BOSS Virtual Doja, operatörlere daha etkili eğitimler vermek için kullanılıyor. - İZMİR
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 12:43 Kaynak: İHA
AK Partili Başkan'ın İki Genci Dövdüğü Anlar Kameraya Yansıdı
CHP'nin İzmir Adayı Tunç Soyer: Kaynak İçin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kapısını Çalacağız
Metro İçin İstanbul ve Ankara'ya Milyarlarca Kaynak Ayıran Bakanlık, İzmir'e Sadece 30 Bin Lira Ayırdı
Çiftçiye Destekleme Ödemeleri Bugün Başlıyor! Toplamda 2,9 Milyar Lira Ödeme Yapılacak