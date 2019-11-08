HUGO BOSS Tekstil Sanayi'ne yurtdışından iki ödül

İngiltere merkezli Brandon Hall Group tarafından verilen Mükemmellik Ödülleri, HUGO BOSS Tekstil Sanayi'ne 'Sağlık, İyi Yaşam ve En iyi Yan Haklar' kategorisinde birincilik ödülü verdi. Üretim tesisi ayrıca, 'İş Yeri Sağlığı ve İyi Yaşam' kategorisinde de Amerikan Stevie Awards'tan üçüncülük ödülü aldı.



İzmir Ege Serbest Bölge'de bu yıl kuruluşunun 20'nci yılını kutlayan HUGO BOSS Tekstil Sanayi, mutlu fabrika stratejisi kapsamında yaptığı çalışmalarla yurtdışından iki ödül birden kazandı. Şirket, İngiltere merkezli Brandon Hall Group tarafından verilen Mükemmellik Ödülleri'nde 'Sağlık, İyi Yaşam ve En iyi Yan Haklar' kategorisinde birincilik ödülü alırken, 'İş Yeri Sağlığı ve İyi Yaşam' kategorisinde de Amerikan Stevie Awards'tan üçüncülük ödülü aldı.



Şirketin 'Mutlu Fabrika yolculuğunun bugüne kadar aldığı ödüllere bir yenisini daha eklediğine dikkat çeken HUGO BOSS İzmir Genel Müdür Yardımcısı Arif Kaya, "Sağlıklı yaşamı bir proje değil, sürdürülebilir bir yaklaşım olarak ele aldık. Üç yıl önce başladığımız çalışmalarımız bu yıl meyvelerini vermeye başladı. Amacımız çalışanlarımızı bu konularda bilinçlendirmek ve HUGO BOSS İzmir'i her açıdan mutlu fabrikaya dönüştürmek" dedi.



Yapılan bilgilendirmede; yaklaşık 4 bin çalışanı bulunan HUGO BOSS Tekstil Sanayi'nin Mutlu Fabrika stratejisi kapsamında, yıl boyunca eğitimler ve bilinçlendirme çalışmaları, seminer ve bilgilendirme toplantıları, sağlık taramaları, kampanyalar ve sosyal aktiviteler gerçekleştirildi. Ayrıca, tesisin içinde yer alan spor salonunun aktif kullanılması teşvik edilirken, atletizm, bisiklet ve dalış kulübü gibi kulüp etkinlikleriyle çalışanlar spor yapmaya yönlendirildi. Çalışanların çalışma koşulları da ergonomi çalışmalarıyla kesintisiz iyileştirilirken, bu süreçte üretim tesisi çalışan annelere sağladığı olanaklarla 'Bebek Dostu İşyeri' sertifikası da aldı. - İZMİR