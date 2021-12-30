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Hugo Boss Türkiye'deki yatırımlarını artırıyor - Son Dakika

Hugo Boss Türkiye'deki yatırımlarını artırıyor

30.12.2021 17:47
Hugo Boss Türkiye'deki yatırımlarını artırıyor

Alman moda devi Hugo Boss, Türkiye'deki yatırımlarını artırıyor.

Alman moda devi Hugo Boss, Türkiye'deki yatırımlarını artırıyor. Şirketin İzmir'de zaten en büyüğü konumundaki üretim merkezini daha da genişleteceği açıklandı. Almanya'nın tanınmış moda şirketi Hugo Boss'un Yönetim Kurulu Başkanı Daniel Grieder, İngiliz Financial Times gazetesine yaptığı açıklamada Türkiye'deki yatırımlarını artıracağını duyurdu. Şirketin yeni stratejisi çerçevesinde İzmir'de bulunan üretim merkezinin genişletileceğini ve ürünlerini satış noktalarına daha yakın yerlerde depolanacağını söyleyen Grieder, İzmir'deki tesiste çalışan sayısının da üçte bir oranında artırılacağını ve tesiste bin kişinin daha işe alınacağını aktardı.

Gieder, şirketin yine stratejisiyle ilgili olarak "Gelecek stratejimiz, daha fazla giyim ürününü satıldığı pazarlara daha yakın noktalarda üretmek" diyerek bunun şirket açısından büyük bir değişim anlamına geldiğine de işaret etti. Dünyadaki tedarik sıkıntısına karşı yeni strateji

Ayrıca Batılı ülkelerde "şehir fabrikları" da kurmayı planlayan Hugo Boss, ABD'nin Los Angeles kentinde 2022 yılının ilk çeyreğinde denim kumaş ve kot ürünlerinde son üretim aşamasını deneme amaçlı olarak hayata geçirmeyi hedefliyor.

Şirket, satış noktalarına üretim merkezleri kurarak dünyada pandemi nedeniyle yaşanan tedarik sıkıntısına karşı önlem alıyor.

Hugo Boss, ürünlerinin yüzde 17'sini Türkiye, Almanya, Polonya ve İtalya'da üretiyor. Ancak bu üretimin yüzde 13'ü ise en büyük üretim merkezi İzmir'de gerçekleşiyor. Şirketin üretiminin yüzde 83'ü ise ağırlıklı olarak Doğu Avrupa ve Asya'daki farklı noktalardaki tesislerinden sağlanıyor.

Reuters/HS,HT

(c)

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Hugo Boss, Türkiye, İzmir, Alman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

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