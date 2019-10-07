Hugo Lloris en az 3 ay yok
1 saat önce
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, hafta sonu Brighton'a 3-0 yenildikleri lig maçının 3. dakikasında sakatlanan Lloris'in sol dirseğinde çıkık tespit edildi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, hafta sonu Brighton'a 3-0 yenildikleri lig maçının 3. dakikasında sakatlanan Lloris'in sol dirseğinde çıkık tespit edildi.
Sol kol bağlarında hasar meydana gelen 32 yaşındaki futbolcunun ameliyat edilmeyeceği ancak antrenmanlara yeni yıldan önce dönmesinin beklenmediği belirtildi.
Lloris böylece Türkiye'nin de yer aldığı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda bulunan Fransa Milli Takımı'nın, kalan 4 maçında forma giyemeyecek.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 09:26
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