Son Dakika Haberleri: Hugo Lloris en az 3 ay yok
Son Dakika Spor Hugo Lloris en az 3 ay yok

Hugo Lloris en az 3 ay yok

1 saat önce

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, hafta sonu Brighton'a 3-0 yenildikleri lig maçının 3. dakikasında sakatlanan Lloris'in sol dirseğinde çıkık tespit edildi.

Hugo Lloris en az 3 ay yok, System.String[]

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, hafta sonu Brighton'a 3-0 yenildikleri lig maçının 3. dakikasında sakatlanan Lloris'in sol dirseğinde çıkık tespit edildi.


Sol kol bağlarında hasar meydana gelen 32 yaşındaki futbolcunun ameliyat edilmeyeceği ancak antrenmanlara yeni yıldan önce dönmesinin beklenmediği belirtildi.


Lloris böylece Türkiye'nin de yer aldığı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda bulunan Fransa Milli Takımı'nın, kalan 4 maçında forma giyemeyecek.

Türkiye, Avrupa, Futbol, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 09:26 
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