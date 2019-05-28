Son Dakika Haberleri: HUGO LLORIS 'EN İYİ 2018/19 UEFA ŞAMPİYONLARI LİG MOMENTLERİ
Son Dakika Spor Haber

HUGO LLORIS 'EN İYİ 2018/19 UEFA ŞAMPİYONLARI LİG MOMENTLERİ

2 saat önce

Kulüp kaptanı Hugo Lloris, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde önemli tasarruflar yaptı. Bu sezon Avrupa'daki en güzel anlarından bazılarına tekrar göz atın.

Kulüp kaptanı Hugo Lloris, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde önemli tasarruflar yaptı. Bu sezon Avrupa'daki en güzel anlarından bazılarına tekrar göz atın.
HUGO LLORIS 'EN İYİ 2018/19 UEFA ŞAMPİYONLARI LİG MOMENTLERİ
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 07:06 
Hugo Lloris, Avrupa, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


KOBİ'lere 500 Bin Liraya Kadar Destek Kredisi Verilecek Galatasaray'a Şampiyonlar Liginde Zorlu Rakipler Gümüş fiyatları yaklaşık altı ayın en düşük seviyesine indi Fenerbahçe'nin eski başkanı Metin Aşık, hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 21:16:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: HUGO LLORIS 'EN İYİ 2018/19 UEFA ŞAMPİYONLARI LİG MOMENTLERİ
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]