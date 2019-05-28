HUGO LLORIS 'EN İYİ 2018/19 UEFA ŞAMPİYONLARI LİG MOMENTLERİ
2 saat önce
Kulüp kaptanı Hugo Lloris, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde önemli tasarruflar yaptı. Bu sezon Avrupa'daki en güzel anlarından bazılarına tekrar göz atın.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 07:06
Kulüp kaptanı Hugo Lloris
, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde önemli tasarruflar yaptı. Bu sezon Avrupa
'daki en güzel anlarından bazılarına tekrar göz atın.
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