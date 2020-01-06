Hugo Rodallega açıkladı!

Denizlispor forması giyen Kolombiyalı golcü Hugo Rodallega, A Spor'a konuşurken Galatasaray'daki transfer hakkında merak edilen futbolcu Murillo'yu değerlendirdi.



Sampdoria'da oynayan Kolombiyalı stoper Murillo hakkında konuşan Rodallega, "Murillo'nun büyük futbolcu olduğunu söyleyebilirim. Barcelona'nın kapısından dönen bir oyuncu. Galatasaray'a gelirse büyük katkıda bulunacaktır" şeklinde konuştu.



Bir diğer vatandaşı Radamel Falcao'yu da değerlendiren Rodallega, "Falcao çok pozitif bir insan. Galatasaray'a çok fazla katkısı olacak. Futbol dışında da arkadaşız, çok büyük bir karakter, çok büyük futbolcu. Belki şartlar ilk geldiğinde elverişli değildi, istediği katkıyı veremedi ama 2. yarıda çok katkı verecektir. Ondaki yetenek ve mental zirveyi çok fazla futbolcuda göremezsiniz. İnsanlar kötü düşünmesin. Falcao, Galatasaray'a çok katkı sağlayacaktır." dedi.







