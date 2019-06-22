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Hugo Rodallega Denizlispor'da (YENİDEN)

21 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor Hugo Rodallega ile anlaştı.

Hugo Rodallega Denizlispor'da (YENİDEN), System.String[]

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor Hugo Rodallega ile anlaştı. 
Kulübün sosyal medya hesabından bir video ile duyurulan haberde 'Hoşgeldin Rodallega' açıklaması yapıldı. 
33 yaşındaki Kolombiyalı golcü Rodallega geçen sezon formasını giydiği Trabzonspor'da 33 karşılaşmaya çıkarken 15 gol kez rakip ağları havalandırdı ve 3 de asist yaptı. 
 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 10:56 Kaynak: DHA
Denizlispor, Hugo Rodallega Martinez, Spor
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