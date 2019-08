Hugo Rodallega: "Lige kazanarak başlamak istiyoruz"

- Hugo Rodallega: "Lige kazanarak başlamak istiyoruz" Denizlispor'un yeni transferi Hugo Rodallega: "Bu çok önemli bir maç ama Galatasaray maçı olduğu için önemli değil" "Bizim için önemli olmasının nedeni ilk maçımız olması" "Bir hedefiniz varsa onu da kazanarak başarırsınız"DENİZLİ -...

- Hugo Rodallega: "Lige kazanarak başlamak istiyoruz"

Denizlispor'un yeni transferi Hugo Rodallega:

"Bu çok önemli bir maç ama Galatasaray maçı olduğu için önemli değil"

"Bizim için önemli olmasının nedeni ilk maçımız olması"

"Bir hedefiniz varsa onu da kazanarak başarırsınız"

DENİZLİ - Yukatel Denizlispor'un yeni transferlerinden Hugo Rodallega, sezonun Süper Lig'in ilk karşılaşması olan Galatasaray maçı ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Bu çok önemli bir maç ama Galatasaray maçı olduğu için önemli değil. Bizim için önemli olmasının nedeni ilk maçımız olması. Bir hedefiniz varsa onu da kazanarak başarırsınız" dedi.

Denizlispor, Afyonkarahisar'daki kampının bitmesinin ardından kente döndü. Döner dönmez yeni sezon hazırlıklarına başlayan yeşil-siyahlılar, ilk antrenmanını Haluk Ulusoy Tesisileri'nde yaptı. Teknik Direktör Yücel İldiz öncülüğünde gerçekleştirilen antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Denizlispor'un yeni transferlerinden Hugo Rodallega, Galatasaray ve yeni sezon hazırlıkları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Takım için bütün fedakarlıkları yapıp, en iyi sonucu ortaya koymak için çalıştıklarını kaydeden Rodallega, "Çok iyi niyetlerle geldik ve çalışmalarımızı hep beraber devam ediyoruz. Denizlispor'a elimden gelen bütün katkıları yapmak istiyorum. Takım arkadaşlarımızı ile birlikte elimizden gelen her şeyi yapıp, Denizlispor'u hak ettiği sıralara taşımaya çalışacağız. Bütün ümidimiz bu yönde" şeklinde konuştu.

"Kazanarak başlamak istiyoruz"

Sezonun ilk karşılaşması olan Galatasaray maçına da değinen Rodallega, kazanmak istediklerini kaydederek şunları söyledi:

"Bu çok önemli bir maç ama Galatasaray maçı olduğu için önemli değil. Bizim için önemli olmasının nedeni ilk maçımız olması. Bu yüzden de kazanarak başlamak istiyoruz. Kendi seviyemizi de göstermek istiyoruz. Kendi seviyemizi tespit ederek, kazanarak başlamak istiyoruz ve bu bizim için daha iyi olacaktır. Bir hedefiniz varsa onu da kazanarak başarırsınız. O yüzden her maçı elimizden gelen ne varsa yapıp kazanmayı hedefliyoruz."

"Kulüp bu yüzden beni buraya transfer etti"

Rodallega, bir gazetecinin 'Gol ve gollerle taraftara merhaba diyecek misiniz?' sorusunu da yanıtlayarak, "Buraya gelirken bütün amacım gol atabilmek. Zaten kulüpte bu yüzden beni buraya transfer etti. Biliyorlar benim yapabildiklerimi ve bende bildiğim için elimden gelen her şeyle katkıda bulunmak istiyorum. Bu sadece benimle de alakalı değil, her gün çalışıyor ve kendimi de hazır tutuyorum. Hepimiz kendimizi hazır tutuyoruz ki lig başladığında ilk başta istediğimizi elde edelim diye" diye konuştu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

(Özel haber) Allahyar'a büyük ilgi

Kupa canavarı Fatih Terim! Galatasaray'da 20. kupasını kazandı

Falcao transferinden Arda Turan detayı ortaya çıktı

Falcao'dan heyecanlandıran Galatasaray paylaşımı