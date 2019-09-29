Hugo Rodallega'nın gol hasreti 5 maça çıktı!

İlk 2 haftada rakip ağlara 4 gol bırakan Ege temsilcisi, ardından hücumda sıkıntılar yaşamaya başladı.



Göztepe, İttifak Holding Konyaspor, İstikbal Mobilya Kayserispor ve Kasımpaşa karşılaşmalarında sadece 1 gol atabilen Denizlispor'da teknik direktör Yücel İldiz, çok fazla gol kaçırmanın kendilerine pahalıya patladığını belirtti.



Kaçırdıkları pozisyonların ardından takımın moral bozduğunu ifade eden deneyimli çalıştırıcı, "Rakibimiz de ikinci yarıda golü bulunca oyundan düştük. Bütün bunlara rağmen hamleler yaptık. Oyunun sonuna kadar inanılmaz goller kaçırmaya devam ettik. Bu kadar pozisyona girip de gol atamadan kaybetmek hakikaten çok üzücü" diye konuştu.



RODALLEGA'NIN GOL HASRETİ



Denizlispor'un sezon başında Trabzonspor'dan büyük umutlarla kadrosuna dahil ettiği golcü Hugo Rodallega ilk haftada Galatasaray ağlarını havalandırırken, son 5 haftada ise suskunları oynadı.



Çıktığı 6 maçta 1 kez sevinebilen 33 yaşındaki oyuncu büyük moral bozukluğu yaşadı.



Teknik direktör Yücel İldiz ise öğrencisine destek verip, "Rodallega diğer arkadaşları gibi goller kaçırdı ancak bir gol atarsa arkası gelir diye düşünüyorum" dedi.



