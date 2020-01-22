Hugo Rodallega: "Trabzonspor karşısına sonucu tersine çevirmek için çıkacağız..." - Son Dakika
Son Dakika Spor Hugo Rodallega: 'Trabzonspor karşısına sonucu tersine çevirmek için çıkacağız...' - Son Dakika Spor

Hugo Rodallega: "Trabzonspor karşısına sonucu tersine çevirmek için çıkacağız..."

6 saat önce

Denizlispor, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman ile yarın karşılaşacağı Tranzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Hugo Rodallega:

Denizlispor, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman ile yarın karşılaşacağı Tranzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.


Antrenman öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Denizlispor'un yıldız futbolcularından Hugo Rodallega, sahaya galibiyet için çıkacaklarını söyledi.


Karşılaşmaya çok iyi hazırlandıklarını ifade eden Rodallega, kendisi için takımın başarısının her zaman ön planda olduğunu vurgulayarak, "Bu konuda sorumluluk sahibi olduğumuzu biliyoruz. Evimizde oynayacağımızı da biliyoruz. Bu sonucu tersine çevirebilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız çünkü böyle bir takımada kaliteye de sahibiz. Benim için takımın iyiliği ve başarısı her zaman ön plandadır. Sonrasında biz kendi hedeflerimize takım halinde ulaştığımızda, iyi çalıştığımızda ve iyi idmanlar yaptıktan sonra bireysel olan bütün hedeflere de ulaşmış oluruz. Tabi ki gol atmak istiyorum ama başkası atıp kazandığımızda da çok mutlu oluyoruz" dedi.


Hugo Rodallega Martinez, Haluk Ulusoy, Denizlispor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 02:32 
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