Son Dakika Haberleri: Hugo Viera'nın Sağlık Durumu Hakkında Açıklama

Hugo Viera'nın Sağlık Durumu Hakkında Açıklama

1 saat önce

Demir Grup Sivasspor, çıktığı ilk antrenmanda sakatlanan Portekizli forvet Hugo Vieira'nın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Hugo Viera'nın Sağlık Durumu Hakkında Açıklama, System.String[]
Demir Grup Sivasspor, çıktığı ilk antrenmanda sakatlanan Portekizli forvet Hugo Vieira'nın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Devre arası transfer çalışmaları kapsamında kadromuza kattığımız Hugo Vieira kulüp tesislerimizde çıktığı ilk antrenmanında sol dizinden sakatlandı. Dün İstanbul'a kontrollere giden sporcumuz ayrıca Portekiz'e giderek kendi doktorunda muayene olmak istemiştir" denildi. Portekiz'de yapılacak kontrollerin ardından futbolcunun sağlık durumunun netlik kazanacağı ve gerekli açıklamanın daha sonra kulüp tarafından yapılacağı bildirildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:01 Kaynak: İHA

Portekiz, Sivasspor, Hugo, Güncel
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