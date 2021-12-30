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HUH Token %57'lik artışla ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı - Son Dakika

HUH Token %57'lik artışla ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı

30.12.2021 09:32
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HUH Token %57'lik artışla ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı

Kripto dünyasındaki hareketlilik devam ediyor. Dogecoin'in fiyatı şu anda meme coinin geleceğini belirleyecek kritik bir destek seviyesinin yakınında seyrediyor. Fiyat bu seviyenin altına düşerse büyük bir düşüş trendi başlayabileceği öngörülüyor. HUH Token ise tüm zamanların en yüksek seviyelerini yeniden test etmek için ise %57'lik bir sıçramaya hazırlanıyor. Peki kripto dünyasında başka neler oluyor?

Dogecoin yol ayrımına giriyor

Dogecoin'in fiyatı büyük bir yol ayrımında. Şu anda aldığı yönün ise madeni paranın gelecekteki yörüngesini belirleyeceği konuşuluyor. 0.16 dolar destek seviyesi DOGE için kritik çünkü son 8 ayda 4 kez bir çökmeyi önledi. Bu seviye kırılırsa, yatırımcılar %50'lik bir düzeltme yaparak 0.078 $'a ulaşabilirler. DOGE'nin 2021'deki hacim profili 0.16 dolarken, 0.086 dolar ve 0.078 dolar arasında uzanan büyük bir boşluğu ortaya koyuyor. Kontrol noktası (POC), en çok Dogecoin'in işlem gördüğü fiyat olan 0,052 dolarda bulunuyor. Böylece meme madeni parasının tahmini yalnızca hacim profiliyle değil, aynı zamanda teknik analizle de destekleniyor.

Dogecoin'in işlem hacmi değişiyor

Elon Musk'ın 14 Aralık'ta attığı tweetle satın alma baskısında ani bir artışı tetikleyerek bir noktada %40'lık bir artışa neden oluyor. DOGE fiyatındaki bu yükseliş kısa bir çöküşü engellese de düşüş eğrileri bunu sürdüremedi. Dolayısıyla Dogecoin kayıplarının izini sürmeye devam etti ve şu anda 0.16 dolar civarında işlem görüyor. Görünüşe göre kendi adını taşıyan tekno kralı bile bu durumu kurtaramıyor. 0.16 doların altında bir günlük kapanış, düşüş eğiliminin başlangıcına işaret etmesiyle muhtemelen 0.12 dolara bir çöküşle sonuçlananı öngörülüyor. Bu seviyenin üzerinde tutulamaması ise DOGE'nin sırasıyla 0.085 dolar veya 0.078 dolara %50 oranında satılmasına neden olacağı belirtiliyor. Öte yandan, Dogecoin fiyatı 0.16 dolarlık destek tabanından sıçraması ihtimalindeDOGE'nin bu büyük düşüş görünümünden kurtulma şansının olduğu açık. Düşüş görünümünü başarılı bir şekilde geçersiz kılmak için alıcılar, Dogecoin'in fiyatını yüksek bir hızla 0.215 doların üzerine çıkarmaları gerektiği tavsiye ediliyor.

HUH Token fiyatları artıyor

HUH Token, 6 Aralık'taki lansmanından sonra yükseliş trendine devam ediyor. O zamandan beri fiyatı artan HUH Token, şu anda 0.0002000 ile 0.00016010 dolar arasında dar bir bantta işlem görüyor. Eğriler mavi yukarı trend çizgisine yakın bir yerde satın almak isterken, fiyat bu çizgiden sıçrarsa, tüm zamanların en yüksek seviyelerini 0,002723 dolarda test etmek için %57'lik bir ralliyi tetikleyebileceği konuşuluyor. HUH'nin hareketli ortalaması, fiyatını aştı ve yukarıyı işaret ediyor. HUH'nin fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesinin üzerine çıkma ihtimalinde ise bir sonraki hedef %23.6 ve %38.2 Fibonacci uzatma seviyeleri olacak. HUH Token, alım satımının ilk haftasında ise %4000'in üzerinde yükselişiyle PancakeSwap'ta ilk 20'ye girdi. HUH Token bu süreçte şimdiden 12.000'den fazla sahip biriktirirken öte yandan daha geniş kripto para piyasası, ABD politika yapıcılarından giderek daha olumlu haberler ortaya çıktıkça ve Bitcoin ve Ethereum önemli seviyelerinde sallandıkça bir toparlanmaya hazırlanıyor gibi görünüyor.

Website: https://huh.social

HUH Official Swap- https://swap.huh.social/

Telegram: https://t.me/HUHTOKEN

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Son Dakika Advertorial Sondakika HUH Token %57'lik artışla ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: HUH Token %57'lik artışla ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı - Son Dakika
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