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HUH Token, Binance ve Tether'dan yeni yıl yükselişi sürüyor - Son Dakika

HUH Token, Binance ve Tether'dan yeni yıl yükselişi sürüyor

07.01.2022 16:14
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HUH Token, Binance ve Tether'dan yeni yıl yükselişi sürüyor

Bu hafta kripto para piyasasında düşüşler yaşanmasına rağmen bazı para birimlerinin süreçte ayakta kalmayı başardığı görülüyor. İşte kripto dünyasında olup bitenler;

• Tether, pazarında düşüşler yaşanırken büyük bir artışa tanık oldu ve HUH Token, aralık ayının başındaki tanıtımından bu yana sadece birkaç gün içinde likiditesinin 4 kat artırdı.

• Binance, ticaret platformunu Singapur'dan çekmeye başladı. Fakat 2021'in son günlerinde kripto para biriminin yükseliş yaşadığı görülüyor.

Peki bu gelişmeler kripto dünyası için ne ifade ediyor?

HUH 4 milyon dolarlık tokenı yakarak değer kazandı!

HUH Token aralık ayı başında piyasaya sürülmesiyle birlikte kripto para piyasasında harika bir hafta geçirdi. Dünyanın ilk Utimeme'sinin artan popülaritesi devam ederken sadece 3 hafta içinde 12.000'den fazla yatırımcı kazandı. HUH Token'ın gelecek ayki hedeflerinin arasında ise 1 milyon HUH Token sahibine ulaşmak yer alıyor. Süreç içinde Huh Token değerini artırmaya devam ediyor ve 15 ve 20 Aralık Çarşamba günü 4 milyon dolarlık HUH Token'ı yok ederek para birimlerinin değerini yükseltiyor. Bu uygulamaların bir parçası olmak isteyen kripto takipçileri ise kısa sürede popülerlik edinen Huh Token için satın alınabilecek bir altcoin olarak gördüklerini belirtiyor.

Huh Token'dan sahiplerine sürpriz avantaj paketi geliyor!

Kripto para piyasasında ilk 24 saatte 1000$ yatıran HUH Token sahiplerinin 10 bin dolar getiri almış olabileceği düşünüldüğünde, genel piyasaya göre oldukça avantajlı bir durum sayılıyor. Fakat Huh Token'ın sunduğu avantajlar bununla bitmiyor. Bir Huh Token yatırımcısının çevresi tarafından satın alındığında sahibine verilen benzersiz bir kod oluşturuluyor ve bir referans sistemi sunuyor. Bu sayede sahipler %10 BNB bonusu ve hakem %10 satış ücreti indirimi alıyor.

HUH Token, Binance ve Tether'dan yeni yıl yükselişi sürüyor

Tether grafik eğimini artırıyor

Cryptocurrency bu sezonda pozitif bir piyasaya tanık oluyor.Fakat son zamanlardaki bir düşüşle birlikte Tether, HUH Token gibi diğer birkaç altcoin ile birlikte kendilerini sabit ve iyileştirici bir eğime yöneltmeyi başarıyor. Bitcoin, Ethereum ve Binance düşüşlerinden sonra eğimi azalmasının ise daha küçük yeni basılan kripto para birimlerinin takım için mecazi bir şey olduğu görülüyor. Bu durum ise balina yatırımcılarının kripto para birimleriyle giderek daha fazla ilgilenmesinin nedenlerinden biri sayılıyor. Çünkü Tether bu yatırımların büyük getiriler sağlayabileceğini ve hatta piyasa düşüşlerinde kâr sağlayabileceğini gösteriyor. Tether, kripto para piyasasındaki bu gerileme sırasında, Dogecoin ve Shiba Inu gibi altcoinlerin, Elon Musk tweetinin ekstra faydası olmasa da piyasada kendilerine yer edinmeye başladığına işaret ediyor.

Binance Singapur'un merkezi oluyor!

Binance, geçen yıl Singapur'da bir ticaret platformu açmak için başvuru sürecini başlattı. Bu süreçte fiyattan kriptoya kadar yapılan operasyonların ise şubat 2022'nin başlarında tamamlanacak gibi görünüyor. Bununla birlikte böylesine önemli bir kurumsal uygulamanın geri çekilmesi, Singapur'un gelecek yıllarda Binance'in genel merkezi olacağına dair söylentilere de son vermiş gibi görünüyor. Uzmanlar ise Binance'in Singapur pazarından ayrılacağını açıklamasından bu yana dijital para biriminde bir düşüş görse de Singapur gelecekte çabalarını blok zinciri teknolojisine odaklayacak gibi görünüyor. Dünyanın en büyük ikinci dijital para birimi olan Ether ise bu süreçte %4,1 düştü ve dünyanın en büyük dijital para birimi olan Bitcoin'de 48 bin dolar civarında azalma görülüyor. Kripto dünyasına bu bilgilerin ardından genel olarak bakıldığında Binance uygulamasının kaldırılması, çeşitli kripto para borsalarından farklı tepkiler alırken, kripto takipçilerine e-kitaplardan bilgi edinerek işlem yapmaları tavsiye ediliyor.

Website: https://huh.social

HUH Official Swap: https://swap.huh.social/

Telegram: https://t.me/HUHTOKEN

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Singapur, Binance, Kripto, token, Son Dakika

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