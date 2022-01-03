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HUH Token ve Floki Inu FOMO'yu kullanarak hayırseverlik projeleri geliştiriyor - Son Dakika

HUH Token ve Floki Inu FOMO'yu kullanarak hayırseverlik projeleri geliştiriyor

03.01.2022 13:49
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HUH Token ve Floki Inu FOMO'yu kullanarak hayırseverlik projeleri geliştiriyor

Floki Inu ve HUH Token, dünyayı iyileştirmek ve kripto alemini herkes için daha erişilebilir kılmak amacıyla benzer ideallere sahip projelerine devam ediyor. Bu kripto para birimlerinin her ikisi de kendilerini şu anda erişilebilir olan diğer kripto para birimleri tufanından ayırmaya çalışıyor. Amaçlarının bir kısmında ise FOMO olarak da bilinen kaçırma korkusu konusunda önemli bir sansasyon yaratmak yer alıyor.

Kripto para birimi yeni ve dinamik bir ortam vhızlı fiyat artışı sürekli bir FOMO üretiyor. Kriptoların genişlemesine katılma arzusu şu an olduğundan daha yüksek olmamıştı. Kripto kullanımı şu anda 1990'ların sonlarında internetinkiyle karşılaştırılabilir bir hızla büyüyor.

HUH Token ve Floki Inu FOMO'yu kullanarak hayırseverlik projeleri geliştiriyor

HUH Token'dan tavsiye raporu uygulaması

HUH Token, paraya çevrilebilir faydaları olan bir token olarak kendini göstermeye devam ediyor. Kripto, birçok çevrimiçi kaynak tarafından "devrimci" olarak etiketlenen bir tavsiye sistemi oluşturuyor. Bu yöntem ise şu şekilde çalışıyor; eğer HUH Token'ı birine tavsiye ederseniz, ne kadar harcadıklarına bakılmaksızın BNB'deki ilk alışverişlerinde %10 indirim alıyorsunuz. Özellikle kripto sektöründe büyük alıcılar tanıyorsanız bu uygulamaya daha da ilgi çekici bir hale geliyor. Ancak serüven burada bitmiyor. Çünkü istediğiniz kadar kişiyi yönlendirebilir ve her ilk satın alımda %10 BNB kazanmaya devam edebilirsiniz. HUH Token'ın ikinci FOMO tetikleyici unsuru ise sahiplerinin 2 bağımsız gelir kaynağına sahip oldukları için daha fazla kazandırıyor. HUH Token, hem BNB'yi hem de yerel jetonu dağıtan tek kripto para birimidir ve sahiplerine ek kâr fırsatları sunuyor.

Floki Inu kampanyasına beklenmedik soruşturma

Floki Inu kısa süre önce Floki Inu afişlerini ve Londra'nın toplu ulaşımını kapsayan reklam panolarını gören büyük bir pazarlama kampanyası başlattı. Floki Inu logosuyla "'Missed Doge? Floki'yi al" sözünün yer aldığı kampanya kripto paranın fiyatı %50 artırdı. Fakat Reklam Standartları Kurumu'nun kripto para biriminin pazarlama ilgili şikayetleriyle aldıktan sonra bir soruşturma başlatmasıyla süreç sekteye uğradı. Yine de kampanya kısa olmasına rağmen etkisini yitirmedi. Kampanya FOMO hissini başarıyla yarattı ve reklamlar kaldırıldıktan sonra bile bugüne kadar hala tartışılmaya devam etti.

HUH Token FOMO gücünü kullanıyor

HUH Token ve Floki Inu FOMO'nun etkileyeci gücünü kullanmaya devam ediyor. Bu gücü kullanıyor ve aralarında öne çıkacak bu kadar çok rakip varken kim onları suçlayabilir? Bununla birlikte, bu kripto para birimlerinin her ikisi de yalnızca FOMO'dan daha fazlasını sunuyor. Ortak cazibelerinin büyük bir kısmında ise hayırseverlikleri bulunuyor. Örneğin, HUH Token 1 milyon ağaç yetiştirmek için Eden Ağaçlandırma Projeleri ile birlikte çalışarak hayır kurumu için Elon Musk'a vermek üzere tüm cüzdanlarının %20'sini kilitledi. Bunun gibi davranışlar piyasada son derece önemli görülüyor ve diğer kripto para birimlerinin takip etmesi için çıtayı ayarlıyor.

Website: https://huh.social

HUH Official Swap- https://swap.huh.social/

Telegram: https://t.me/HUHTOKEN

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Son Dakika Advertorial Sondakika HUH Token ve Floki Inu FOMO'yu kullanarak hayırseverlik projeleri geliştiriyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: HUH Token ve Floki Inu FOMO'yu kullanarak hayırseverlik projeleri geliştiriyor - Son Dakika
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