HUH Token ve Shiba Inu ayrışıyor - Son Dakika

Shiba Inu yükselişe geçiyor

Meme para biriminden yapılan milyoner raporları kripto dünyasında her zaman yaygındı. Shiba Inu, projeye erken katılıp devam edenler için ise mevcut fiyat noktasında hala büyük bir başarı yakalıyor. Eski Ödeme Avukatı Robert Courtneidge, konuya dair yaptığı açıklamada kripto para birimlerinin geleceğin önemli bir parçası olduğuna ve yatırımcıların ve bankaların çıkarlarını korumak için düzenlenebileceğine inanıyor. Shiba Inu çıkışından bu yana tahmin edilemez bir başarı yakalasa da yatırımcılar için kripto para birimlerinde uzun vadede elde tutmak amacıyla satın alınması gerektiği tavsiyeleri gündemki yerini hala koruyor. Bu durumun ise Shiba Inu'nun davasında çok açık bir şekilde yaşandığına dikkat çekiliyor. 7 Ekim'de Shiba Inu'nun fiyatı 0.00003488 dolarla zirveye ulaşırken, son zamanlarda çok daha düşük bir fiyata satın alan insanlar için beklenmeyen bir kazanç sağladı.

HUH Token kripto para piyasasında!

HUH Token, Shiba Inu kripto yolculuğunu kaçıran birçok insan için harika bir fırsat ortaya koyan yeni kripto para birimi olarak sisteme katılıyor. HUH Token yolculuğuna henüz başlamışken ise e-kitabında kripto pazarında dikkate alınması gereken hedeflediği birçok planı detaylıca anlatıyor. HUH Token şu anda PancakeSwap ve BitForex'te mevcut olmasının yanı sıra mümkün olan en kısa sürede çok daha fazla zincirde olmayı hedeflediklerini de belirtiyor. HUH Token halihazırda CoinMarketCap'te listelenmiş durumdayken ShellBoxes, Certik ve Solidity Finance'den üç denetime sahip bir işlem sürecini sürdürüyor.

Son zamanlarda HUH Token'ın büyük bir popülerlik elde etmesi sahiplerini kripto milyonerleri yapmak için sıradaki örnek olabileceğini gösteriyor. Lansmandan hemen sonra token, fiyatında %4500 hızlı bir artış görmesinin ardından sonrasında %2500 daha yüksek bir fiyatı elinde tutmaya da devam ediyor. Bu, herhangi bir maruz kalmadan önce ve daha fazla borsada mevcut.

HUH Token ve Shiba Inu ayrışıyor

HUH Token, Shiba Inu'dan yalnızca bir mem belirteci olmamasıyla farklılık gösteriyor. Yaratıcılar HUH Token için 'utimeme' terimini icat ederek, bir mem belirteci olmanın faydalarına ve bir yardımcı belirteç olmanın pratikliğini ortaya çıkarıyor. HUH Token ayrıca, sahiplerine gelecekteki projelere genişlemeden önce fayda sağlayabilecek özelliklere de beraberinde getiriyor. Alıcıların bu kadar dikkatini çeken şeylerin ilk sırasında ise HUH Token, kullanıcılarını benzersiz bir tavsiye sistemi aracılığıyla BNB ile ödüllendirebileceği, HUH Token almak isteyenlere bir referans kodu paylaşarak ilk satın alımlarını yaptıklarında BNB sağlayacakları geliyor. Kripto dünyasına dair yapılan yorumlarda ise HUH Token'ın umut verici bir lansman yapmasının ardından daha fazla listeleme, proje veborsada daha fazla yer alarak zamanla büyümeye devam edeceği belirtiliyor.

Website: https://huh.social

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