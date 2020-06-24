Hukuk davalarına ilişkin yargı paketi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika

Hukuk davalarına ilişkin yargı paketi TBMM Genel Kurulunda

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin, yargının işlerliğini artırmayı ve usulü eksiklikleri gidermeyi amaçladığını belirterek, "Ancak Türk yargısının, usulü eksiklerden çok daha önce ele alınması gereken...

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin, yargının işlerliğini artırmayı ve usulü eksiklikleri gidermeyi amaçladığını belirterek, "Ancak Türk yargısının, usulü eksiklerden çok daha önce ele alınması gereken bir siyasallaşma sorunu vardır." dedi.

Fransız dergisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük övgü: Libya'da dürüst oynayan tek kişi
Derede kaybolan Ayberk'in cansız bedenine ulaşıldı! Anne ve babası fenalaştı, dedesi kalp krizi geçirdi
Bakan Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim

TBMM Genel Kurulunda, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

Kanun teklifinin tümü üzerine söz alan Dervişoğlu, teklifin, teknik bir düzenleme olduğuna dikkati çekerek, "Teklif, yargının işlerliğini artırmayı ve usulü eksiklikleri gidermeyi amaçlamaktadır ancak Türk yargısının usulü eksiklerden çok daha önce ele alınması gereken bir siyasallaşma sorunu vardır. Yargının siyasallaşması, hukuki sistemimizin bir sorunu olduğu gibi aynı zamanda ekonomik sorunların da temel kaynaklarından biridir." diye konuştu.

Ekonomi ve hukukun birbirine zincirleme bağlı olduğunu ifade eden Dervişoğlu, hukukun üstünlüğü, demokrasi ve basın özgürlüğü endekslerinde yaşanan düşüşün, tüm ekonomik göstergelerin bozulmasına neden olduğunu söyledi. Dervişoğlu, ekonomik ilerleme ile demokratik ilerlemenin beraber yürüdüğünü belirterek, "İktidar olarak, yok ettiğiniz hukuku, adaleti, demokrasiyi yeniden inşa etmek zorundasınız. Emin olun bu konuda sizden desteğimizi esirgemeyeceğiz. O yüzden şu memleket masasına oturun. Hep beraber ülkemizin gerçek sorununu çözelim. Buna da aynı masaya oturarak başlayalım." şeklinde konuştu.

-"Adalete dayanmayan kuvvet zalim olacaktır"

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, adalet hizmetinin asla yeni zümrelere, paralel yapılara veya belli gruplara teslim edilmemesi gerektiğini kaydederek, "Daima hukukun üstünlüğü hedeflenmelidir. Çünkü bizler biliriz ki adalete dayanmayan kuvvet zalim olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Türk hukuk sisteminde hızlı değişimlerin yaşandığı bir dönem olduğunu vurgulayan Öztürk, "Özellikle hukukumuzun temel kanunlarında yapılan değişiklikler diğer hukuk dallarında da etkiler yaratmıştır. Gelinen süreçte gerek hukuk yargılamalarında gereksinim duyulan yeni düzenlemeler, gerekse mevcut uygulamalara cevap vermekte yetersiz kalan mevzuat ile hukuk yargılamalarını hızlandıracak yeni uygulama önerilerine ihtiyaç duyulmuştur. Bu teklif de bu amaçla hazırlanmıştır. Teklifte, yargılama süreleri feragat, sulh, kabul, bazı tebligat zorunlulukları, belirsiz alacak davası, ihtiyari tedbir, ön inceleme, tahkim, sulh, arabuluculuğa teşvik, mahkemelerin uzmanlaşması gibi çok sayıda göze çarpan değişikliğin yer aldığını görmekteyiz." değerlendirmesinde bulundu.

HDP Grubu adına söz alan Ağrı Milletvekili Abdullah Koç, iktidarın yargıya müdahale ettiğini öne sürerek, "Anayasa Mahkemesinin kararı beklenmeden üç milletvekilinin üyeliği düşürüldü. Anayasa Mahkemesi ve AİHM'in Selahattin Demirtaş hakkında verdiği kararlar uygulanmadı. Hukukun üstünlüğüne dayanan devlet anlayışı, basın özgürlüğü, toplantı ve yürüyüş hakkı ortadan kalktı. Yargıya duyulan güven yüzde 20'lerin altına düştü." görüşünü savundu.

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen cezanın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının kazanılmasının yıl dönümünde onandığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın haberi olmadan böyle bir kararın verilemeyeceğini iddia eden Aydoğan, "Sayın Kaftancıoğlu, kadınların yiğit lideridir, bir mücadele kadınıdır, bu kararlardan korkacak birisi değildir, bu güdümlü yargının durduracağı kimse değildir. Bu istinaf ordusu cahiller ordusu mu? Kararın 23 Haziranda açıklandığı zaman ayıplanacaklarını bilmiyorlar mıydı? Daha erken veya geç açıklayamazlar mıydı? Rövanşist bir anlayışla hareket ediliyor." dedi.

Baro başkanlarının yürüyüşüne de değinen Aydoğan, "Sıradan bir polis memuru, baro başkanına hukuk öğretmeye kalkıyor. Bir polis memuru, baro başkanına 'buradan yürüyemezsin, oradan yürürsün, falanca da ihlaldir' diyor. Kaç kuruşluk hukuk bilgisiyle söylüyor, hiç düşündünüz mü? Dünya bunları görüyor. Bunun içindir Avrupa Konseyi yargıda kaygı duydukları dört ülke arasına Türkiye'yi de koyuyor. " diye konuştu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce şeffaflık ve adil yargılamanın sağlanması için reform niteliğinde adımların atılacağını duyurduğunu anımsattı.

Son 15 yılda yargıda etkinliğin ve verimliliğin artırılması, yargılamaların makul sürede sonuçlandırılması ve adaletin eksiksiz gerçekleştirmesini sağlamak amacıyla birçok reforma imza attıklarını vurgulayan Güler, "Teklif kapsamında hukuk yargılamasında yer alan bazı müesseseler revize edilmektedir. Özellikle uzun yargılamaları önleyecek ve uygulamada sorun olarak görülen hükümler yeniden düzenlenmektedir. Düzenleme, 4 milyonu aşkın hukuk davasına taraf olan, avukatlık ve hakimlik yapan, bilirkişilik görevini icra eden, hakemlik yapan pek çok hukuk süresini doğrudan etkileyecektir. Teklifimizde yargılamayı uzatan sorunların giderilmesi, yargıya güvenin artırılması, ticari hayatın ve yatırımların olumlu yönde etkilenmesi hedeflenmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Teklifin tümü üzerindeki konuşmaların tamamlanmasının ardından maddelerin görüşmelerine geçildi.

İYİ Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 10:49 Kaynak: AA

Son Dakika Politika Hukuk davalarına ilişkin yargı paketi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika

Son Dakika

23:09 Fransız dergisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük övgü: Libya'da dürüst oynayan tek kişi 22:37 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye ile ilgili küstah sözler sarf eden Macron'a yanıt verdi 21:35 Sivas'ta Kovid-19 vakası artan Şarkışla ilçesinde giriş-çıkışlar kontrol altına alınacak 21:31 Sağlık Bakanı Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim 20:43 Artan koronavirüs vakaları sonrası gündeme gelen "Yeni bir kısıtlama gelecek mi?" sorusu yanıt buldu 20:07 Son Dakika: Türkiye'de 24 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1492 yeni vaka tespit edildi 19:42 İzmit'te üst geçitte intihara kalkışan adam, para verilince indi 15:57 Türkiye'nin geliştirdiği SARB-83 uçak bombası ilklere imza atarak testi geçti 15:29 Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum 11:51 4 ev soyan fenomen ve 3 arkadaşı, işler yolunda gitsin diye dilenciye para vermiş 10:48 Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi 10:32 Eve gelen çocuklar babalarını tavana asılı halde buldu! Olayı kapıdaki 'X' işareti aydınlatacak 10:24 FETÖ milyonlarca gencin hayalini böyle çaldı! Mülakatlarda dikkat çeken "kırmızı kravat" detayı 10:15 Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar
Manchester United, evinde Sheffield United'ı 3-0 mağlup etti
23:00
Meclis'te koronavirüs alarmı! Pandemi timi kurulacak, lokantalar kapatılacak
22:39
Fransız dergisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük övgü: Libya'da dürüst oynayan tek kişi
22:27
Hayatını kaleme alan Wesley Sneijder: Galatasaray'ı çalıştırmak istiyorum
22:22
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye ile ilgili küstah sözler sarf eden Macron'a yanıt verdi
22:01
Fenerbahçe, Isla'nın yerine Barcelona'lı Wague'yu almayı planlıyor
21:56
Derede kaybolan Ayberk'in cansız bedenine ulaşıldı! Anne ve babası fenalaştı, dedesi kalp krizi geçirdi
21:46
MİT mensubunun ifşa edilmesiyle ilgili soruşturmada 3 gazeteci tahliye edildi
21:45
Atalanta, Zeki Çelik için 12 milyon euroyu gözden çıkardı
21:40
Yangının çıkışında birbirini suçlayan aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı
21:22
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2020 23:20:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hukuk davalarına ilişkin yargı paketi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]