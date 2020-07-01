Hukuk davalarına ilişkin yargı paketi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika

Hukuk davalarına ilişkin yargı paketi TBMM Genel Kurulunda

Genel Kurulda, Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sırasında AK Parti ve HDP'li milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

Genel Kurulda, Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sırasında AK Parti ve HDP'li milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

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HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, görüşmeler sırasında "Bu ülkede öteki olmak zor. Dün Alevilere, Ermenilere yaptığınızı bugün Kürtlere, Çerkezlere, kadınlara yapıyorsunuz." sözlerini sarf etti.

Koçyiğit, AK Parti sıralarına, "Son dönemde özellikle LGBTİ bireylerini hedef göstermeniz, bunun üzerinden siyaset yapmanız; gençleri, baroları, muhalif kurumları hedef göstermeniz aslında zihinsel kodlarınızı ve kiminle örtüştüğünüzü çok iyi ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

HDP'li Koçyiğit, iktidarın düzensiz göçmenliği ve göçmen kaçakçılığını teşvik ettiğini de iddia ederek, Van Gölü'nde 110 sığınmacının hayatını kaybetmesinin nedeninin iktidarın politikaları olduğunu ileri sürdü.

" PKK'nın kökünün kazınmış olmasından rahatsızlık duyuyorsunuz"

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, HDP'li Koçyiğit'in sözlerine yerinden yanıt verdi.

Koçyiğit'in kürsüden nefret söyleminde bulunduğunu ve bunu kınadığını belirten Özkan, bu söylemin arka planında milli güvenlik politikalarının, hukukun, refahın, özgürlüklerin, ihanete fırsat verilmemesinden duyulan rahatsızlığın yer aldığını belirtti. Özkan, "Bu ülkede PKK'nın kökünün kazınmış olmasından rahatsızlık duyuyorsunuz." diye konuştu.

Madımak ihanetini gerçekleştirenlerle terör örgütünün sözcülüğünü yapanların aynı çevreden beslendiklerini dile getiren Özkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ülkede 17 yıldan beri anayasal reformlarla birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi tahkim etmeye başladık. İçişleri politikasıyla, güvenlik politikalarıyla Türklerin, Kürtlerin, Alevilerin, Sünnilerin, 83 milyon vatandaşımızın birliğini, beraberliğini, kardeşliğini tahkim ettik. Bütün derdiniz, bütün kavganız 18 yıldan beri özellikle birlik, beraberlik ve kardeşlik açıklamalarımızı engellemeye çalışmak olmuştur."

Özkan'ın konuşması sırasında AK Parti ve HDP milletvekilleri arasında karşılıklı laf atmalar yaşanması üzerine TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş birleşime ara verdi.

Aranın ardından yerinden söz alan HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, AK Parti'li Özkan'ın konuşmasında kendilerine hakaret ettiğini savundu.

Oluç, "Bu ilk yaptığı da değil çünkü kendisinin temizlemesi gereken bir geçmişi var. O, Fetullahçı geçmişini temizlemek için bize hakaret etmeyi en uygun yol olarak bulmuş." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan da kürsüden söz alarak, "FETÖ ile mücadelede çizgimiz nettir. 17-25 Aralık'tan 15 Temmuz'a kadar birileri koltuk sevdasıyla FETÖ'ye yaltaklık yaparken, biz meydanlarda bunun mücadelesini verdik. 4 tane FETÖ'cü hakim ve savcı ihraç edildi diye çıkıp da yargıya 'sarayın yargısı' dediniz." diye konuştu.

Mücadelelerinin ülkenin huzurundan yana olduğunu vurgulayan Özkan, "PKK'nın kökünü kazıdık, FETÖ'yü ülkenin dışına kovduk, ne kadar ihanet unsuru varsa onları temizledik diye rahatsızsınız. Ne kadar rahatsız olursanız olun, bunlarla mücadeleye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

HDP'li Oluç ise " Bülent Arınç, 'FETÖ konusunda hiçbirimiz masum değiliz.' dedi. Neyi siz kovdunuz? Yıllarca iktidar ortaklığı yaptınız, birlikte bu ülkenin canına okudunuz, devletin kurumlarına siz yerleştirdiniz." dedi.

MHP milletvekilleri de sosyal medya hesaplarını askıya aldı

Öte yandan MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sosyal medya hesaplarına ilişkin açıklamalarını anımsattı.

Bülbül, "MHP Grubu olarak Genel Başkanımızın almış olduğu kararı takiben bizler de sosyal medya hesaplarımızı bu konuda TBMM'de bir kanun yapılıncaya kadar askıya alıyoruz." dedi.

Halkların Demokratik Partisi, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 21:51 Kaynak: AA

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