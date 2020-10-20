Hukuk fakülteleri için başarı sıralaması 125 binden 100 bine çıkarılacak - Son Dakika

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, hukuk fakültelerine girişte sınav başarı sıralamasını ilk 125 bine çıkaran YÖK'ten, sıralamayı ilk 100 bine yükseltmelerini talep ettiklerini bildirdi.

Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Yargı Reformunun ana hedeflerinden birinin de hukuk mesleklerinde nitelikli insan gücünü artırmak olduğunu belirtti.

Bu kapsamda, hukuk fakültelerine girişte sınav başarı sıralamasını ilk 125 bine çıkaran YÖK'ten, sıralamayı ilk 100 bine yükseltmelerini talep ettiklerini kaydeden Gül, Yargı Reformunun hem hazırlık aşamasında hem de uygulanmasındaki iş birliği ve katkıları için YÖK'e ve akademi camiasına teşekkürlerini iletti.

Yargı Reformu kapsamında, YÖK tarafından daha önce hukuk fakülteleri için 190 bin olan başarı sırası şartı, 125 bin olarak yenilenmiş ve ilk yıldan itibaren hukuk fakültelerine alımların bu şarta göre yapılmasına olanak tanınmıştı.