Hukuk Fakültesi Dekanlığında Devir Teslim

Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Bayram Topal atandı.

Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Bayram Topal atandı.



SAÜ Hukuk Fakültesi Dekanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Mahmut Bilen, Dekanlık makamında düzenlenen törenle görevini Prof. Dr. Bayram Topal'a devretti. Törene Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Temel Gürdal, Prof. Dr. Hatem Akbulut, Genel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Kahraman ile fakülte akademik ve idari personeli de katıldı. - SAKARYA

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