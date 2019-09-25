Hukuk Fakültesi dekanlığında devir teslim

Prof. Dr. Bayram Topal, Hukuk Fakültesi Dekanlığında gerçekleştirilen devir teslim töreninde görevini Prof. Dr. Şafak Narbay'a devretti. Törene Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Temel Gürdal, Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç, Genel Sekreter Yaşar Kahraman ile fakülte akademik ve idari personeli katıldı. - SAKARYA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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