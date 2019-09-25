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Hukuk Fakültesi dekanlığında devir teslim

49 dakika önce

Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Şafak Narbay atandı.

Hukuk Fakültesi dekanlığında devir teslim, System.String[]

Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Şafak Narbay atandı.


Prof. Dr. Bayram Topal, Hukuk Fakültesi Dekanlığında gerçekleştirilen devir teslim töreninde görevini Prof. Dr. Şafak Narbay'a devretti. Törene Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Temel Gürdal, Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç, Genel Sekreter Yaşar Kahraman ile fakülte akademik ve idari personeli katıldı. - SAKARYA

Sakarya Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 01:02 Kaynak: İHA
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