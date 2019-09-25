Hukuk Fakültesi dekanlığında devir teslim
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Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Şafak Narbay atandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 01:02 Kaynak: İHA
Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Şafak Narbay atandı.
Prof. Dr. Bayram Topal, Hukuk Fakültesi Dekanlığında gerçekleştirilen devir teslim töreninde görevini Prof. Dr. Şafak Narbay'a devretti. Törene Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Temel Gürdal, Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç, Genel Sekreter Yaşar Kahraman ile fakülte akademik ve idari personeli katıldı. - SAKARYA
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