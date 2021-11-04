HUKUK FAKÜLTESİ HAYALİNİ 41 YILDIR ARZUHALCİLİK YAPARAK GİDERMEYE ÇALIŞIYOR - Son Dakika

MUŞLU Deniz Memiş (63), üniversite sınavlarına girerek kazandığı hukuk fakiltesine 1980'de yaşananlar sebebiyle gidemeyince avukatların yanında arzuhalcilik yapmaya başladı. Gelişen teknolojiye rağmen 41 yıldan beri arzuhalciliği Muş Valiliği yanındaki bürosunda sürdüren Memiş, Bu işi zevkle yapıyorum, hiçbir şey beklemeden, rahat bir şekilde işimi devam ettiriyorum dedi.

Muş'ta yaşayan Deniz Memiş, çocukluk hayali olan hukuk fakültesini okumak için girdiği üniversite sınavını kazandı. 1980 ihtilali öncesi ve sonrasında yaşananlar sebebiyle okulunu yarım bırakan Deniz Memiş, arzuhalcilik yapmaya başladı. Muş'ta daktilosuyla vatandaşların dilekçelerini yazan 4 çocuk, 4 torun babası Memiş, aradan geçen 41 yıla rağmen mesleğini büyük bir aşkla sürdürüyor. Muş Valiliği'nin yanındaki bürosunda vatandaşların şikayet ve taleplerine göre daktilosuyla dilekçe yazmayı sürdüren Memiş, maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara ücretsiz hizmet veriyor.

YÖRE İNSANINA HİZMET ETMEYE ÇALIŞTIM

Çocukluk hayali olan hukuk fakültesinden mezun olup hakim, savcı veya avukat olmayı 1980 yılı öncesinden yaşanan olaylardan dolayı gerçekleştiremediğini söyleyen Memiş, Okul hayalimi arzuhalcilik yaparak gidermeye çalıştım. Malum yöremizin eğitim şartları, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi şartları ortada. Halkın büyük bir çoğunluğu köylerde, kırsal kesimde oturuyor. Şehir ile irtibat sağlamakta, kurumlar ile irtibat sağlamakta, dertlerinin çözümünde mutlak sıkıntılar çekiyorlar. Bizlerde halkımızın bu sıkıntılarını bertaraf etmek için elimizden geldikçe, gücümüz yettikçe çalışıyoruz, emek veriyoruz, çaba sarf ediyoruz diye konuştu.

'BU İŞİ ZEVKLE YAPIYORUM'

Gelişen teknolojinin daktiloyu gölgede bıraktığını ancak sevdası dediği daktilo ile ömrü yettiğince işini devam ettirmeye çalışacağını kaydeden Memiş, şunları söyledi

Olayın ekonomik durumunu pek düşünmüyoruz. Bizlere olayın manevi yönü lazım, yani vicdanlarda bir yer edinmek lazım. Bu işi zevkle yapıyorum, hiçbir şey beklemeden, rahat bir şekilde işimi devam ettiriyorum. Bir yandan da yeni teknolojiyle gençleri buluşturup, geçmiş tecrübelerimizi gençlerin enerjisiyle birleştirip, ortaya çok güzel şeyler çıkarmaya çalışıyoruz. İnşallah bu şekilde devam edeceğiz. 41 yıl içerisinde binlerce insana dilekçe yazdım. Keşke bir kayıt imkanımız olsaydı da, bunları bir arada toparlayabilseydik. İşimizi yapmayı, bu hizmeti sunmayı devam ettireceğiz. Bir beklenti ve menfaatimiz yok. Biz sadece hizmet etmek, hayır duası almak için bu işi yapıyoruz.

BİZLERE YARDIMCI OLUYOR

Memiş'e dilekçe yazdırmaya gelen Orhan Çelik, Deniz abi, 41 yıldır burada arzuhalcilik yapıyor. Bizlerde geliyoruz onun yanına, bizlere yardımcı oluyor. Allah razı olsun, herkese yardımcı oluyor derken Arif Aktaş ise, Deniz abi, dilekçe işleriyle uğraşıyor. Halk gelip burada dilekçelerini yazdırıyor. Bazı insanlar Türkçe bilmiyor ve derdini Deniz ağabeyiye Kürtçe olarak anlatıyor. Deniz abi böylelikle o kişilere de derman oluyor dedi.