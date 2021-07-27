İletişim Fakültesi Mezuniyet Töreni | BAU | Bahçeşehir Üniversitesi - Son Dakika

İletişim Fakültesi Mezuniyet Töreni | BAU | Bahçeşehir Üniversitesi

İletişim Fakültesi Mezuniyet Töreni | BAU | Bahçeşehir Üniversitesi
Son Güncelleme: 27.07.2021 22:19

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BAU | Bahçeşehir Üniversitesi EN SAP Giriş BAU Hakkında Üniversite Hakkında Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanının Mesajı Rektörün Mesajı Tarihçe Sayılarla Bahçeşehir Vizyon ve Misyon BAU'da Spor Bilgi Edinme Mevzuat Klinik Araştırma Etik Kurulu BAU Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Kurum İç Değerlendirme Raporu Kalite Komisyonu Kararları Kurumsal Geri Bildirim Raporu İlkeler ve Politikalar Yönetim Mütevelli Heyeti Akademik Yönetim Yönetim Kurulu Senato Rektörlük Genel Sekreterlik BAU Global Eğitim Ağı (Foto Galeri) Beşiktaş Güney Kampüsü Beşiktaş Kuzey Kampüsü Galata Kampüsü Göztepe Kampüsü Future Kampüs Çatalca Kampüsü BAU Global Washington DC BAU Global Berlin BAU Global Batum Mentora Toronto Mentora College Medya Fotoğraf Galerisi Video Galeri Basın Odası Akademik Okullar Yabancı Diller Yüksekokulu Meslek Yüksekokulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Fakülte ve Bölümler Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Hukuk Fakültesi İletişim Fakültesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Konservatuvar Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Tıp Fakültesi Yüksek Lisans & Doktora Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Eğitim Bilimleri Lisansüstü Programları Ekonomi ve Finans Lisansüstü Programları Girişimcilik ve Pazarlama Lisansüstü Programları Hukuk Lisansüstü Programları İletişim Lisansüstü Programları İşletme Lisansüstü Programları Mühendislik Lisansüstü Programları Sağlık Lisansüstü Programları Sanat ve Tasarım Lisansüstü Programları Sosyal Bilimler Lisansüstü Programları Uluslararası Siyaset Lisansüstü Programları Yönetim Lisansüstü Programları Araştırma Merkezleri Araştırma ve Uygulama Merkezleri Uluslararası Akademik İlişkiler Araştırma Aday Öğrenci International Offices International Organization International Organization International Students International Students Erasmus & Exchange Students Erasmus & Exchange Students Öğrenci İletişim Fakültesi Mezuniyet Töreni Yer: BAU Future Kampüs

Saat:

İletişim Fakültesinin tüm bölümlerinin mezuniyet töreni 28. 07. 2021 tarihinde gerçekleşecektir. Yüzyüze mezuniyet törenine öğrencilerimizin pandemi koşulları sebebiyle en fazla 2 misafir ile katılmalarını rica ediyoruz. Mezun olacak öğrencilerimiz tören başlamadan bir saat önce Future Kampüs'te olmalıdır. BAU HAKKINDA İDARİ BİRİMLER BAU E-POSTA AKADEMİK TAKVİM İLETİŞİM & ULAŞIM BURSLAR VE ÜCRETLER

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Kaynak: Habermetre

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SON DAKİKA: İletişim Fakültesi Mezuniyet Töreni | BAU | Bahçeşehir Üniversitesi - Son Dakika
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