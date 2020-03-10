Hukuk fakültesi öğrencileri gümrük sahasında - Son Dakika

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Hukuk Fakültesi öğrencileri "Gümrük Mevzuatı" dersi kapsamında Gaziantep GAP Gümrük Ticaret Bölge Müdürlüğü'nde incelemelerde bulundu.



Gümrük Mevzuatı dersi eğitimi veren GAÜN Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Emine Koban, uluslararası ticarette özellikle gümrük mevzuatı ve gümrük işlemlerinin çok önemli olduğunu, uygulamada gümrük ile ilgili birçok hukuki sorunun çıkabildiğini belirtti. Bu nedenle öğrencilere gümrük mevzuatı konusunda eğitim verdiklerini anlatan Koban, "Ders kapsamında bir yandan ilgili mevzuatı detaylı olarak anlatıyoruz. Diğer taraftan da öğrencilerimiz, uygulamada karşılaşılabilecek hukuki sorunlar ile ilgili yerinde inceleme ve gözlem yapabiliyor. Onun için saha ziyaretleri eğitim için çok önemli. Hukuk Fakültesi öğrencilerinin mezuniyetleri sonrasında farklı uzmanlık alanlarına yönelmeleri hususunda farkındalık oluşturmak gerekiyor, özellikle de ticaret ve sanayide ülke için önemli merkez konumunda olan bölgenin ihtiyacı olan konularda uzman hukukçuların yetişmesini ve öğrencilerin bu alanlara yönlendirilmesi ve bu konulara eğitim programlarında yer verilmesini önem veriyoruz" dedi.



Corona virüsü sorunu değerlendirildi



Hocalarıyla birlikte gümrük sahasında incelemelerde bulunan Hukuk Fakültesi 4. Sınıf öğrencileri, Gaziantep GAP Gümrük Ticaret Bölge Müdür yardımcıları Savaş Koç ve M. Zihni Güvenç ile Gümrük Muayene Memuru Veli Karabacak'tan yükleme, kontrol, depolama gibi konularda bilgi aldı. İnceleme gezisi sırasında, son dönemde tüm Dünya'da önemli bir sağlık sorunu olan ve büyük bir krize dönüşen "Corona" virüsüne bağlı olarak alınan önleyici tedbirler kapsamında gümrük kapılarının kapatılmasının ortaya çıkardığı ve çıkaracağı hukuki sorunlar da değerlendirildi. GAÜN Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emine Koban, ihracatçı, ithalatçı ve taşıyıcıların virüs salgını nedeniyle kapanan gümrük kapılarında mallarının beklemesine ve tarafların yükümlülüklerini zamanında yerine getirememesine bağlı olarak ortaya çıkacak uyuşmazlıklarda tazminat yükümlülüğü, sözleşme yapılması ve virüs salgınının mücbir sebep olarak görülmesi ile bu yükümlülükten kurtulma şartlarının oluşup oluşmadığı hususlarında bilgi verdi. - GAZİANTEP