Hukuk Fakültesi Öğrencisi, Araştırma Görevlisini Yaraladı
1 saat önce
Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesinde aralarında tartışma çıkan bir öğrenci araştırma görevlisini yaraladı.
Çankaya Üniversitesi
Hukuk Fakültesinde aralarında tartışma çıkan bir öğrenci araştırma görevlisini yaraladı. Alınan bilgiye göre, Çankaya Üniversitesi Balgat
Kampüsünde bulunan Hukuk Fakültesinde sınavda kopya çekmeyle ilgili hakkında tutanak tutulmasına kızan öğrenci Hasan İsmail
H. ve araştırma görevlisi Ceren D. arasında tartışma yaşandı. Hasan İsmail D., araştırma görevlisi Ceren D.'yi hem bıçak hem de silahla yaraladı. Olay yerinden kaçan saldırgan Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.
(İrfan Çalışkan - Emre Yüzügüldü/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 06:46 Kaynak: İHA
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