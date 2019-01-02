Son Dakika Haberleri: Hukuk Fakültesi Öğrencisi, Araştırma Görevlisini Yaraladı

Hukuk Fakültesi Öğrencisi, Araştırma Görevlisini Yaraladı

1 saat önce

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesinde aralarında tartışma çıkan bir öğrenci araştırma görevlisini yaraladı.

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesinde aralarında tartışma çıkan bir öğrenci araştırma görevlisini yaraladı. Alınan bilgiye göre, Çankaya Üniversitesi Balgat Kampüsünde bulunan Hukuk Fakültesinde sınavda kopya çekmeyle ilgili hakkında tutanak tutulmasına kızan öğrenci Hasan İsmail H. ve araştırma görevlisi Ceren D. arasında tartışma yaşandı. Hasan İsmail D., araştırma görevlisi Ceren D.'yi hem bıçak hem de silahla yaraladı. Olay yerinden kaçan saldırgan Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

(İrfan Çalışkan - Emre Yüzügüldü/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 06:46 Kaynak: İHA

Hasan İsmail, Çankaya Üniversitesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çin'in Yapay Güneşi 100 Milyon Santigrat Derece Sıcaklığa Ulaştı TSK'dan Atıldıktan Sonra Hamallık Yapmaya Başlayan 'Kumpas Mağduru' Astsubay, Hukuk Mücadelesini Kazandı

Çankaya Üniversitesi'nde Silahlı Saldırı! Öğretim Görevlisi Odasında Öldürüldü Son Dakika! İstanbul'daki Çöken Binanın Enkazından 2 Kişinin Cansız Bedeni Çıkarıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 20:37:11. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hukuk Fakültesi Öğrencisi, Araştırma Görevlisini Yaraladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]