Hukuk Fakültesi Öğrencisi Hocasını Öldürdü
17 dakika önce
Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisi H.İ,H. araştırma görevlisi Ceren Damar'ı okulda silahla vurarak öldürdü.
Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi
4. sınıf öğrencisi H.İ,H. araştırma görevlisi Ceren Damar'ı okulda silahla vurarak öldürdü. Alınan bilgiye göre, Çankaya Üniversitesi Balgat
Kampüsünde bulunan hukuk fakültesinde sınavda kopya çekmeyle ilgili hakkında tutanak tutulmasına kızan öğrenci H.İ.H. (23) ve araştırma görevlisi Ceren Damar (34) arasında tartışma yaşandı. H.İ,D., araştırma görevlisi Ceren Damar'ı hem bıçak hem de silahla yaraladı. Ceren Damar, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan saldırgan Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.
(İrfan Çalışkan - Emre Yüzügüldü/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 08:06 Kaynak: İHA
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