Son Dakika Haberleri: Hukuk fakültesi öğrencisi, ölü bulundu
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Hukuk fakültesi öğrencisi, ölü bulundu

1 saat önce

HATAY'ın Samandağ ilçesinde hukuk fakültesi öğrencisi Adil Yapar (28), evde ölü bulundu.

Hukuk fakültesi öğrencisi, ölü bulundu, System.String[]
HATAY'ın Samandağ ilçesinde hukuk fakültesi öğrencisi Adil Yapar (28), evde ölü bulundu.
Ukrayna'da hukuk fakültesinde öğrenim gören Adil Yapar, ilçeye bağlı Yeni Mahalle'de ailesinin evinde yakınları tarafından hareketsiz bulundu. Yakınlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Yapar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Acı haberi alan Adil Yapar'ın yakınları, gözyaşlarına boğuldu.
Adil Yapar'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


Yeni Mahalle, Samandağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 01:42 Kaynak: DHA
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