Hukuk fakültesi öğrencisi, ölü bulundu
1 saat önce
HATAY'ın Samandağ ilçesinde hukuk fakültesi öğrencisi Adil Yapar (28), evde ölü bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 01:42 Kaynak: DHA
HATAY'ın Samandağ
ilçesinde hukuk fakültesi öğrencisi Adil Yapar (28), evde ölü bulundu. Ukrayna
'da hukuk fakültesinde öğrenim gören Adil Yapar, ilçeye bağlı Yeni Mahalle
'de ailesinin evinde yakınları tarafından hareketsiz bulundu. Yakınlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Yapar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Acı haberi alan Adil Yapar'ın yakınları, gözyaşlarına boğuldu.
Adil Yapar'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu
'na gönderildi.
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