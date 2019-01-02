Son Dakika Haberleri: Hukuk Fakültesi Öğrencisi Tez Hocasını Öldürdü

Hukuk Fakültesi Öğrencisi Tez Hocasını Öldürdü

1 saat önce

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisi H.İ.H. (23), Araştırma Görevlisi Ceren Damar'ı okulda silahla vurarak öldürdü.

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisi H.İ.H. (23), Araştırma Görevlisi Ceren Damar'ı okulda silahla vurarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi H.İ.H. bitirme tezinin danışmanlığını yapan, araştırma görevlisi Damar'ı "not tartışması" nedeniyle önce karnından ve bacağından bıçakladı, ardından emekli polis olan babasına ait tabancayla vurdu.

Zanlı, olayın ardından üniversiteden otomobille kaçtı.

Ağır yaralanan Ceren Damar ise ihbar üzerine okula gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı kısa süre sonra üniversiteye yakın bir bölgede yakaladı, cinayette kullanılan tabancaya el koydu.

Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 07:25 Kaynak: AA

Çankaya Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bunalıma Giren Genç Kadın, 6 Yaşındaki Oğlunu Bıçaklayarak Öldürüp İntihara Kalkıştı Küçükköyspor Taraftarı Muhammed Yücel'in Öldürülmesiyle İlgili 12 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Çankaya Üniversitesi'nde Silahlı Saldırı! Öğretim Görevlisi Odasında Öldürüldü Vicdansız Baba, Ödevini Yapmayan Çocuğunu Hastanelik Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 20:30:20. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hukuk Fakültesi Öğrencisi Tez Hocasını Öldürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]