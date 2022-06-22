Hukuk fakültesini bitiren emekli öğretmen 70 yaşında avukat oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Hukuk fakültesini bitiren emekli öğretmen 70 yaşında avukat oldu

22.06.2022 14:10

Edirne'de öğretmenlikten emekliliği sonrasında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiren 70 yaşındaki Ahmet Atay yemin ederek avukatlığa başladı.

Edirne'de öğretmenlikten emekliliği sonrasında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiren 70 yaşındaki Ahmet Atay yemin ederek avukatlığa başladı.

Stajını tamamlayan Atay için Edirne Barosunda yemin töreni düzenlendi.

Atay'ı törende avukat oğlu Uğur Atay, ailesi, yakınları ve arkadaşları yalnız bırakmadı. Edirne Barosu Başkanı Avukat Tacettin Sivrikaya törende, avukatlık mesleğine başlayan Atay'ın aynı zamanda iyi bir eğitimci olduğunu belirterek, meslektaşına başarılar diledi.

Konuşmanın ardından Atay, meslek yemini etti, cübbesini giydi ve ruhsatını aldı.

"Gençlere tavsiyem yılmasınlar, çok çalışsınlar"

Atay, AA muhabirine 37 yıl öğretmenlik ve idarecilik yaptıktan sonra emekli olduğunu belirtti.

Avukatlık mesleğine başlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Atay, "Oğlum üniversite sınavına hazırlanıyordu. Ben de onu motive etmek için sınava girdim. Hukuk fakültesini kazandım. Oğlum da avukat oldu. Okumanın yaşı yoktur. Gençlere tavsiyem yılmasınlar, çok çalışsınlar, bizleri örnek alsınlar. Kesinlikle mücadeleyi bırakmasınlar" dedi.

Ahmet Atay, avukatların erdemli, dürüst ve vicdan sahibi olmasının adaletin işlemesindeki temel faktörlerden olduğunu sözlerine ekledi.

YORUMLAR
500
36 yıl öğretmenlik yaptı, 70 yaşında avukat oldu (2) 36 yıl öğretmenlik yaptı, 70 yaşında avukat oldu (2) 70 yaşında avukat oldu 70 yaşında avukat oldu
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hukuk fakültesini bitiren emekli öğretmen 70 yaşında avukat oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:31 Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! PSG'nin yıldız orta saha oyuncusu Türkiye'ye geliyor
16:13 Burak Yılmaz, Fortuna Sittard ile anlaşma sağladı
16:12 Ümit Özdağ'ın iddiasına Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nden yalanlama: Gizli yönetmelik iddiası büyük bir yalan
15:45 David Beckham'dan görülmemiş miras şartı! Oğulları herhangi bir kadına psikolojik veya fiziksel şiddet uygularsa mirastan faydalanamayacak
15:45 3 dakikada 3 milyonluk soygun! Teknoloji mağazasında yapılan hırsızlık kameralarda
15:36 Fenerbahçe, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile Polonya'da karşılaşacak
15:20 Hande Erçel, tatil sezonunu siyah bikinisiyle açtı! Pozlarını "Nerede kalmıştık?" diyerek paylaştı
15:17 Liverpool'da bir dönem sona erdi! Sadio Mane, 32 milyon euro karşılığında Bayern Münih'e transfer oldu
15:16 Afganistan'da 6 büyüklüğündeki deprem sonrası kara tablo: Hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'e yükseldi
14:54 Teoman'dan ağızları açık bırakan reklam anlaşması! Tam 17 milyon TL'ye imza attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 16:43:46. #1.12#
SON DAKİKA: Hukuk fakültesini bitiren emekli öğretmen 70 yaşında avukat oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement